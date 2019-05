Cómo esconder un imperio

Creí que no había escuchado bien, así que suspendí el estiramiento matinal de la columna y paré la oreja. En efecto, el nuevo libro de Daniel Immerwahr se llama ‘How to hide an empire’. ¿Es eso posible: esconder un imperio? Pues en una radio de Washington este joven historiador afirmaba que sí y añadía que la inmensa mayoría ha olvidado que las Filipinas fueron la más grande colonia de Estados Unidos hasta 1946.

Cinco años antes los filipinos habían sido invadidos por los japoneses, al igual que otras islas y colonias asiáticas, gringas y británicas de donde provenía el caucho. Como EE.UU. no podía ir a la guerra sin caucho, impulsó la producción de caucho sintético a partir del petróleo, que tenía en abundancia. Ya no les era indispensable poseer plantaciones coloniales.



Immerwahr añadía otro ejemplo: antes, para evitar el sabotaje y la interferencia de las líneas de telégrafo, los ingleses debían controlar vastos territorios contiguos. El desarrollo de la radio y la aviación acabó la dependencia en las rutas terrestres y marítimas vulnerables; ahora bastaba con disponer de bases aéreas ubicadas en puntos a veces diminutos del planeta. Este puntillismo ayudaba a mantener el relato del sistema republicano de EE.UU. que no está a favor de tener (abiertamente) un imperio, pero dispone de más de 800 bases en sitios muy diversos, que incluyen islotes propios, además de Samoa, Guam y Puerto Rico. Las demás potencias juntas no pasan de 30 bases.



Apenas terminó la entrevista obtuve el ebook, que se lee como una novela pues conjuga la política y la historia con anécdotas sorprendentes de las relaciones de atracción y rechazo entre la poblaciones locales y las bases gringas. No fue casual que Los Beatles surgieran en Liverpool pues muy cerca quedaba la base más grande de EE.UU. en Europa, y miles de soldados jóvenes alimentaban la escena local de bares y bandas de rock. La mamá de John Lennon salía con ellos y acumuló una gran colección de discos que John y Paul oyeron mil veces.



El autor recuerda también que uno de los principales constructores de las bases en Arabia Saudita era un tal Mohammed Bin Laden, padre de Osama, quien al volver de Afganistán luego de ayudar a la derrota rusa, puso bombas en las bases que había construido su padre.



Lo extraño es que a pesar de ese enorme poder militar y de que es la primera economía del mundo, cuando el halcón Pompeo vuela a Moscú a pedir que no apoyen a Venezuela, los rusos le mandan con viento fresco y Maduro sube la apuesta y pretende adelantar las elecciones de la Asamblea de Guaidó. Por desgracia, Venezuela es una ficha en la guerra comercial, tecnológica y geopolítica contra dos viejos imperios, el chino y el ruso, que no tienen problema en reconocerse como tales y ahondar las debilidades de Trump.