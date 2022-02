Escasez hídrica y cambio climático

Muchos fueron los que creyeron que mientras durara el covid-19 la profundización del cambio climático se alivianaría. Craso error porque han transcurrido dos años de pandemia y se puede constatar que los discursos carecieron de acciones prácticas. El sexto informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU de reciente data, señala que “el aumento de la temperatura promedio seguirá hasta el 2050 aproximadamente, se adopten las medidas que se adopten”. Así, continuarán las inundaciones, las sequías y los aumentos sustanciales de las temperaturas.

Por ello, se anticipa una sequía generalizada que derivaría en un empeoramiento del acceso a alimentos en muchas áreas de la región, impactando en los índices de pobreza, principalmente la rural. Hoy 40 millones de latinoamericanos no tienen acceso al agua potable, y no pocos países del área están agotando sus reservas del vital elemento, sin perjuicio que América Latina cuenta con más del 30% de la reserva de agua dulce del mundo, mientras su población no sobrepasa el 8% de la población mundial.

En este poco promisorio escenario, el agravamiento de los incendios en la Amazonía, debido a las altas temperaturas y a las irresponsables acciones del hombre, ayudan al agravamiento de la situación general. En noviembre pasado, más de 200 países reunidos en la COP26 adoptaron el Pacto Climático de Glasgow, cuyo principal acuerdo es adoptar un compromiso de la reducción progresiva de la subvención al carbón y a los combustibles fósiles.

Si no hay cambios drásticos, el riesgo es de transitar a escenarios de mayores escasez hídrica, incremento de los desastres naturales y, en definitiva, ver agravarse la vulnerabilidad de nuestros países, porque habría mayor escasez de alimentos y, sin dudas una profundización en la calidad de vida de los habitantes de la región.