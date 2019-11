No escarmientan

lecheverria@elcomercio.org



La frase es de un político para referirse a los ministros que han preparado el proyecto trole enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente. Y es verdad, después de la explosión provocada por el decreto de eliminación de los subsidios de los combustibles, era de suponer que tendrían más cuidado con la idea de financiar el gasto público con impuestos. Pero no, el Gobierno sigue empeñado en mantener el modelo de Correa que tanto ha criticado y al que atribuyen todos los males. Siguen gastando lo mismo, siguen contratando deuda y siguen sin hacer ninguna obra.



La Superintendencia de Bancos ha observado, en el proyecto de ley, aspectos inconstitucionales y falta de independencia de los organismos de control financiero respecto del poder político y los controlados. El problema del IESS, en lugar de mejorar empeora porque pierde la poca autonomía que tenía.



El presupuesto para el próximo año exhibe las mismas gracias que tenían los presupuestos de Correa: cifras poco convincentes, ingresos inflados, egresos incompletos y endeudamiento como fórmula mágica para financiar el déficit. El economista Jaime Carrera y otros expertos han descosido la Pro forma y han mostrado todas las inconsistencias y malicias escondidas. Entre las habilidades de tipo correísta que metieron en la Proforma está un impuesto a la plusvalía y el incremento de impuestos sin cambiar el impuesto sino la base de cálculo.



Es difícil anticipar lo que pueda hacer la Asamblea con el proyecto urgente. Algunos partidos proponen su archivo, otros plantean una discusión por partes para aprobar algunos artículos y negar otros de entre los 400 artículos de la ley. También hay grupos políticos en la Asamblea que intentarán, aunque no lo dicen, pasar el monstruo jurídico por ministerio de la ley. Sería también un mecanismo correísta. Pueden tratar de ocultar la estrategia introduciendo cambios que luego serían vetados por el Ejecutivo, con la esperanza de que al volver a la Asamblea no puedan reunir 91 votos para insistir en ellos en la Asamblea. Si los legisladores no permiten que el proyecto pase por ministerio de la ley y archivan el proyecto, es posible que el Gobierno termine haciendo lo correcto: renegociar la deuda; reducir el tamaño del Estado aprovechando que tienen miles de funcionarios con contratos temporales al margen de la ley; incrementar la producción petrolera apelando a las empresas internacionales; diseñar un plan seri

o de austeridad eliminando embajadas; prohibiendo viajes, eliminando el parque automotor y los privilegios de los funcionarios, suprimiendo el gasto en consultorías.



El plan del gobierno compite con el proyecto de la Conaie sin que sea fácil determinar cuál es más correísta. La debilidad del Gobierno, el riesgo de otra explosión social, la presión del Fondo Monetario Internacional y la inutilidad de los partidos hacen ver como una proeza la culminación, sin sobresaltos, del período presidencial.