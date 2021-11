Erasmo y su “locura”

I. Hijo ilegítimo de un sacerdote y de la hija de un destacado médico, Erasmo de Rotterdam nació en Holanda en 1466, y fue una importante luz de pensamiento en el Renacimiento europeo. En su obra Elogio de la Locura (1.511), con lucidez, ironía y audacia invitó a reflexionar, criticando con agudeza e inteligencia el comportamiento político, social y de religiosos de la época; escudándose en la locura, como la responsable; e indicando que el que opinaba no era él , sino la locura. Erasmo no estaba loco, era brillante, dado que la que describía la locura era la misma locura y, ésta pues dice locuras; puesto que, si lo decía él, hubiese sido una locura…

II. Desde entonces la ciencia ha aportado positivamente a la humanidad, pero la política sigue tal cual, ¿o acaso peor? Imaginemos que el Estado es un gran vehículo, en el cual los pasajeros y equipaje son los ciudadanos y sus intereses; el conductor el gobierno; y el combustible, los ingresos. Pero acá, el Ejecutivo, Asamblea y algunas organizaciones se disputan a empujones el conducir; siendo una locura embarcase en algo así, cuando unos quieren arrancar en primera hacia adelante, y otros simultáneamente hacia atrás en reversa; unos desean girar a la derecha, y otros a la fuerza a la izquierda; unos quieren poner cambio para avanzar, y otros el embrague desean trabar.

Unos buscan mantener la eliminación de los subsidios a los combustibles, utilizando como amortiguador el mal menor, la focalización; y otros se cierran a tan elemental decisión, y exigen derogar el “alza” de combustibles, cuando no existe alza, sino prudente y necesario sinceramiento fiscal. Pero la locura mayor es cuando, los que se oponen, exigen más “derechos” que requieren recursos, ¿pero cómo…? ¿si muchos ingresos, ellos mismos desean bloquear? ¿Acaso no es una locura, que un dirigente que ni siquiera representa a todo su sector, el cual no llega al 8% de la población, pretenda “imponer” sus ideas, desde la amenaza, la agresión y la paralización? Sería una locura que la sociedad y el Ejecutivo, se replieguen ante algo así. Es una locura, que el ex ministro de Energía, Ing. René Ortiz D., de apropiadas explicaciones técnicas referentes a la eliminación de los subsidios y utilización de las bandas en el precio de los combustibles, y que los asambleístas censuren a dicho destacado ciudadano, por temas subsanados y por haber “refrendado” los Decretos Ejecutivos 1054, 1158 y 1183. ¿Quién se atreverá a tomar acciones valientes y patrióticas, si el enjuiciamiento político es lo que le espera…?

III. Sí, es una locura, que pretendan gobernar determinados políticos y no los más capaces; y es una locura, cuando éstos son elegidos por mayorías relativas, infortunadamente muchas veces carentes de educación y probablemente manipuladas -lo digo con respeto-, que votan insensatamente no por los sensatos, sino por los políticos insensatos. En esta perspectiva, ¿será acaso una equivocada locura la expresión: Vox populi vox Dei – la voz del pueblo es la voz de Dios…?