Desde que se comenzó el trabajo investigativo sobre fusión nuclear en los años 50 del siglo pasado, siempre se pensó que se lograrían resultados a nivel comercial en menos de 40 años, pero esto no ha sido posible hasta esta década donde en el CERN se logró por primera vez generar más energía que la requerida para operarlo; de allí el avance se acelera.

Commonwealth Fusion Systems – CFS, una nueva empresa americana impulsada por Bill Gates y otros inversionistas visionarios a quienes recientemente se ha unido Google como socio y futuro cliente se han propuesto la misión de facilitar la transición urgente a la energía de fusión, la fuente de energía del sol y otras estrellas, y el ARC, como llaman a su proyecto tecnológico es la manera de lograrlo.

Esta será la primera planta de energía de fusión a escala de red del mundo, marcará el inicio de la era de la fusión. Será la fuente de energía limpia y estable más económica que se pueda implementar en cualquier lugar. A medida que su tecnología madure y los costos de los componentes disminuyan, la energía de ARC se volverá aún más competitiva, como lo fueron la energía solar y la eólica desde hace dos décadas.

El ARC será compacto, según sus gestores, lo que simplificará la planificación del emplazamiento. La densidad energética del combustible de fusión es 14 millones de veces mayor que la del carbón y 4 veces mayor que la de la fisión. Por eso, cada ARC tendrá el tamaño de un gran supermercado, con necesidades de emplazamiento similares. Además, utiliza mucho menos terreno que la energía solar o eólica. Esto facilita la construcción cerca de zonas con alta demanda energética, con un desarrollo significativamente menor de sistemas de transmisión.

Cuando la primera planta de ARC llegue a principios de la década de 2030, proporcionará a la red eléctrica unos 400 megavatios de energía limpia y sin emisiones de carbono: una fuente segura con la que los clientes pueden contar cuando la necesiten. Posteriormente, construiremos miles más. Es una vía hacia una energía abundante y limpia que puede satisfacer la creciente demanda de electricidad y ampliar el acceso global a la energía.

El proceso de fusión calienta dos formas de hidrógeno, deuterio y tritio, hasta formar un plasma altamente energético: una nube de partículas que se fusionan y liberan energía. Una “manta” líquida captura esa energía en forma de calor y la transfiere al agua que impulsa una turbina de vapor para generar energía. El deuterio está disponible prácticamente en todas partes y se puede filtrar del agua de mar, mientras que las mantas ARC producirán tritio de forma natural. Y como solo se necesitan pequeñas cantidades. Para entenderlo, un solo camión puede suministrar combustible ARC para 30 años cuando se inaugure una nueva planta, sin riesgos de fluctuación de precios en el futuro ni vínculos con cadenas de suministro globales con gran tensión. Con el pronóstico de que los costos del combustible de fusión serán prácticamente insignificantes, la volatilidad de los precios de la energía, impulsados ​​por las fluctuaciones en los precios del gas natural, carbón o hidrocarburos, será cosa del pasado.

ARC está diseñado para ser comercial, incorporando la retroalimentación del mercado para integrarse sin problemas en la red eléctrica. Cumple con todos los requisitos del mercado de generación eléctrica: un suministro estable de energía limpia, segura y asequible que satisface la demanda despachable o de carga base, todo desde una instalación que puede construirse prácticamente en cualquier lugar.

La ARC será flexible y familiar. Para la red, se parecerá a las 2000 plantas de gas natural ya construidas en EE. UU., con la diferencia de que la ARC no emitirá dióxido de carbono ni otros gases de efecto invernadero. Los operadores podrán aumentar o disminuir la producción de energía de la ARC más rápidamente que con la mayoría de las plantas de combustibles fósiles, lo que facilitará la integración con las energías renovables y la adaptación a los cambios de la red o del mercado. Es más probable que la ARC suministre energía de base constante, cada vez más necesaria para respaldar nuevas infraestructuras críticas y permitirá reemplazar las plantas de combustibles fósiles.

A diferencia de las plantas de fisión nuclear, la energía de fusión no tiene riesgo de reacciones en cadena descontroladas ni fusiones, y no genera residuos nucleares de larga duración ni de alta actividad. La normativa estadounidense trata las plantas de energía de fusión de forma similar a como tratan los aceleradores de partículas, no las plantas de fisión nuclear: un enfoque que reconoce la seguridad inherente de la fusión y promueve su rápida expansión.

ARC es más que una central eléctrica. Es la base de un futuro de energía limpia y escalable que satisface la demanda global y reduce la huella de carbono de la humanidad. Esto constituye un gran avance para la transición energética.

32 paises producen parte de su electricidad con energía atómica. La Asociación Mundial de Energía Nuclear (WNA, por sus siglas en inglés) cifra en 439 los reactores que hay en funcionamiento en el mundo, Casi la mitad de los reactores están en Estados Unidos, Francia y China. Países que también son los principales productores de energía nuclear. A nivel mundial, la energía atómica proporciona alrededor del 9% de la electricidad mundial