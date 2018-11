Votos de los jóvenes

La mirada de los políticos, para las elecciones próximas está en la gente joven. Este Diario, en su edición de domingo 18 de Noviembre pasado, bajo el título de: “Movimientos políticos van por los votos del electorado joven”, informa: De cara a los comicios, las organizaciones políticas delinean estrategias para llegar al electorado más joven.

Puntualmente, hay estudiantes secundarios que podrán votar y a los denominados mileniales. Esta distinción es una categoría a las personas nacidas desde finales de los años 80 hasta el inicio del siglo XXI. Legalmente, en Ecuador se consideran jóvenes a las personas cuyas edades van de 18 a 29 años. (Hasta aquí la información)



Los ecuatorianos de mayor edad, que ya han concurrido a uno o varios eventos electorales al parecer, no creen en las ofertas que, en la campaña, formulan los candidatos de toda tendencia: izquierda, derecha, centro, frentes populares, coaliciones, etc, etc, pues se dan cuenta que las ofertas solo fueron tales y que, los más, llegaron al poder y se olvidaron del pueblo del que tanto hablan.



¿La juventud de hoy será material fácil para los candidatos? Digo, porque hace décadas éramos jóvenes proclives a creer en los ofrecimientos, y no precisamente de orden material sino de asuntos patrióticos. De los 54 alumnos de un curso de la Facultad de Jurisprudencia, 50 éramos afiliados al Partido Socialista Ecuatoriano y estábamos convencidos que el socialismo sería la redención de los pobres y del país mismo.



Con esa idea salíamos a la lucha callejera, en la que una y otra vez nos apresaban por contravenir el orden público.



Jóvenes de otras tendencias, como el comunismo, tenían inclusive su periódico creo con el título de Impacto; los de derecha, el suyo y eran igualmente luchadores como los otros; los socialistas editábamos el diario La Tierra y en los choques con adversarios, utilizábamos la fuerza limpia, la del puño varonil, sin uso de armas blancas; y, peor, de armas de fuego. Esa juventud socialista se entusiasmó más con un discurso del Presidente Velasco Ibarra, en la Plaza Arenas, cuando dijo –entre otras cosas- “Mi corazón está a la izquierda”. Eso aumentó la fe, pues parecía que la revolución estaba al alcance de la mano.



Más tarde, estupefactos vimos que altos dirigentes aceptaron colaborar con el gobierno del Presidente Galo Plaza. Para nuestra ingenua concepción, aquel gobierno era el polo opuesto de la doctrina. De los alumnos socialistas, 46 nunca retornamos a la política.



Los jóvenes de hoy, enterados de la realidad, no son tan ingenuos. Si algunos políticos tradicionales están pensando en ellos, seguramente se equivocarán.



Ahora mismo, la actividad política ya no es parte de la vida estudiantil: hay calma en las aulas. Se dedican al estudio, que es su porvenir.