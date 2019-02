Entre el deber y la cárcel

“299 Agentes, juzgados por uso excesivo de la fuerza”. …. “Los policías temen usar las armas pese al respaldo oficial” (EL COMERCIO, enero 23 de 2019)

Vivimos una época muy peligrosa en cuanto a la protección de la vida, la integridad, la propiedad. El ladrón usa la fuerza para privar al dueño de su celular, o del dinero que retira del banco. Hay un cambio alarmante: el 25 de enero, en Quito, los ladrones asesinaron a un cliente que retiró dinero, y lo hicieron a luz del día y en presencia de toda la gente.



El Municipio de Quito, tratando de acostumbrar al uso de la bicicleta, instaló lugares en los que se puede alquilar una, pero el latrocinio que impera determinó que 518 se perdieran en el lapso de 9 meses.



El hurto y el robo asfixian: ya no importa el valor del objeto, hasta un bombillo eléctrico de 2 dólares, inclusive desafiando el riesgo de caer del lugar donde estaba.



El peligro de las mujeres no tiene límites: desde el acoso y la violación hasta la muerte (femicidio).



¿Por qué los policías temen usar el arma? Para su labor les entregan una; también 50 proyectiles y objetos para reducir al delincuente. Durante un “operativo” pueden usar los proyectiles y si justifican su uso obtienen reposición; de lo contrario, el costo de los faltantes es de su peculio.

En el operativo deben trabajar 24 horas continuas; y si hace servicio en la Unidad de Policía Comunitaria UPC, también turnos de 24 horas. ¡El sueño no es su derecho! Y si les dan el “pase” a otra ciudad, su familia queda sin su asistencia. Y si los acontecimientos tumultuarios de la política los necesita, todo el tiempo están en servicio: “no hay francos”. Como siempre, por leyes no falta. Para el caso hay un Art. 293 del Código Penal, intitulado “Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio”. Tiene dos responsables principales: el servidor militar y el policía. Si se “extralimita” y produce lesiones, lo castigan. Pero si de su intervención resulta la muerte de una persona, irá a la cárcel por 10 a 13 años. Para quien escribe y aprueba una ley debe parecer todo fácil, pero el policía y el militar que deben actuar tienen dos límites: usar “progresivamente” la fuerza; o “racionalmente” dicha fuerza. Progresividad y racionalidad son exigencias que quedan a la apreciación de los jueces, desde la tranquilidad de su escritorio. Es verdad que hay policías abusivos, inclusive corruptos, pero no cabe extender el calificativo infamante a todos. Su autoridad ha sido mermada: muchos ciudadanos reaccionan con ofensas contra ellos. En semejantes circunstancias, entre cumplir el deber y no hacer nada, hay el peligro de perder la libertad: ¿acaso resulta mejor no hacer nada?



¡Y qué decir del trato que muchos ciudadanos dan a los policías Metropolitanos: la ciudad puede convertirse en mercado!