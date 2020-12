Minas de plata

Proseguimos: la explotación de minas en nuestro país rinde ganancias cuantiosas, tantas que hace cinco años… “El oro exportado de las pequeñas mineras alcanzó los 750 millones de dólares”

Pese al desorden, ingresa dinero. La minera Fruta del Norte ha aportado este año 2020, USD 412 millones. De esta mina se calcula que se obtendrán 6,34 millones de onzas en plata. Se agrega el aporte del Proyecto Mirador, iniciado en 2019. Se calcula que tiene reservas de plata, de 26,08 millones de onzas.

Infortunadamente, la explotación del metal es un caos. Solamente con la anuencia de la autoridad… hay más de 3.300 permisos, de los cuales el 75% no contaría con planes de manejo ambiental. (El Universo). A la minería ilegal es posible comprenderla en su magnitud, así como en el grave daño que causa, al enterarnos de “52 frentes de minería ilegal en Esmeraldas” (EL COMERCIO)



Todo transcurre en silencio. Tan solo emerge cuando algún suceso que siega vidas de los mineros, sale a conocimiento público. En Esmeraldas, sector de Los Ajos, cinco trabajadores quedaron sepultados tras un deslizamiento de tierra. Es con aquella lúgubre noticia que se conoce la intensidad del problema, a pesar de las prohibiciones legales y judiciales. Pero pasa la novedad y en poco tiempo se olvida y la minería ilegal continúa su nefasta tarea.

Si hubiese alguien capaz de ordenar este caos, la minería ecuatoriana sería realmente sucesora del petróleo en cuanto a ingresos económicos para el Estado y los trabajadores, así como para el resto de habitantes del país.



Y contamos con minería abundante. Una publicación titulada “Recursos Naturales del Ecuador”, distribuida por el diario el Universo, nos recuerda los “Principales proyectos mineros del Ecuador”, que contienen plata.



Fruta del Norte. Ubicado en Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe. Mirador.- ubicado en el cantón Pangui en la misma provincia de Zamora Chinchipe: sus minas contienen plata. Río Blanco.- Molleturo, Azuay: contiene plata. (Actualmente está en problemas). Loma Larga, a 30 kilómetros de Cuenca. La exploración se inició en el año 2016.En aquellas minas en las que se consigue oro, quienes tienen el beneficio mayor son los mineros ilegales, al parecer extranjeros en su mayoría.



Los ilegales tampoco cumplen los compromisos mediante los cuales adquirieron el derecho de explotación. La información sobre regulaciones menciona: “En el gobierno de Rafael Correa, en el año 2008 se expidió el Mandato Minero por el que se declaró la extinción de las concesiones mineras que estaban en fase de exploración, y que no habían realizado ninguna inversión en sus proyectos; también se declaró la caducidad de varias concesiones mineras que no habían presentado sus estudios de impacto ambiental”.

Mientras tanto, conseguimos dinero prestado, incluso para pagar sueldos.