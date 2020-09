Época sufrida

De un momento a otro cambiamos nuestro modo de vivir. Las pasiones humanas ejercen su poder: si el amor es fuente de grandes satisfacciones; el odio, lo es de pesares y destrucción. En el intermedio actúan también estados pasionales como la angustia, cólera, celos, venganza, resentimiento, envidia, miedo, ambición. No todos, por supuesto, damos salida a todas, sobre todo si hay estímulos como disponer de un esposo o esposa comprensivos que tornan atractiva y permanente la vida conyugal. Si uno de los dos fallece, la soledad de quien queda se torna penosa.

Mientras hay hijos, dan una maravillosa compañía. Los padres ocupados en asegurarles un futuro digno mediante la educación y –si es posible- bienes materiales básicos hasta cuando ellos ya puedan por su cuenta crearlos.



La vivienda propia rica o pobre, otorga seguridad. Igual, la alimentación asegurada.



Elemento irremplazable -en la sociedad- es contar con parientes y amigos y con su afecto; estrechar su mano, expresar su cariño con un abrazo. Esto -y mucho más- ha quedado atrás por la pandemia, que asusta por un posible contagio. La visita amigable terminó. La fiesta de celebración o de recuerdo, también.



Hoy no hay seguridad. El ciudadano es víctima de asaltos; y -en ocasiones- los delincuentes invaden el domicilio y lo vacían; si se los opone, matan. El grillete no ha sido solución “Procesados destruyeron 2.100 grilletes electrónicos en 3 años”. (EL COMERCIO, 11 de Septiembre de 2019). Al contribuyente esos grilletes le costaron USD 3’ 100 000.



Entre estas realidades -y otras- hay una: la relación entre marido y mujer, o pareja. Los sinsabores de esta relación, en cierto caso, comportan dificultades y angustias; entra en juego el estado pasional con la agresión verbal y física. Subsiste -aunque disminuida- la bárbara creencia de que la esposa o conviviente puede ser castigada físicamente por su hombre. Hasta la generación antepasada la mujer admitía que “El matrimonio es una cruz” y, por lo mismo, hay que soportarla a pesar de cualquier sufrimiento.



Esta costumbre felizmente ha sido eliminada o amainada por el avance de la civilización, o cierta independencia económica de la mujer; pero en algunos estamentos culturales permanece.



En pocas palabras, el tiempo que estamos viviendo es de escasez económica, inseguridad y sufrimiento. ¿Hasta cuándo? ¡Quién lo sabe!

Pues la realidad está demostrando, en forma nítida que mucha gente parece creer que lo único que puede hacer es introducirse en la política, con el propósito de obtener un lugar pagado en las dependencias del Estado. No de otra manera se puede sospechar el brote epidémico de tantos nuevos Movimientos y candidatos a todo, a sabiendas de que la economía del Ecuador en el futuro cercano será tan deficiente como el actual, endeudada hasta las cejas.