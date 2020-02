Delincuencia impune

“Los siniestros viales ocasionaron 1.944 muertes en 11 meses”. “Entre enero y noviembre de este año (2019) se reportaron 22.248 incidentes en las vías del país. Las cifras muestran que los casos aumentan en diciembre” (EL COMERCIO, 21 de diciembre de 2019) “268 asesinatos a personas con historial delictivo.- Estos crímenes aumentaron un 30% del 2018 al 2019. La Policía habla de pugnas entre mafias para controlar territorio”. (EL COMERCIO, 28 de enero del 2020)

Hay tantos acontecimientos similares que –al parecer- nos estamos acostumbrando a ver en TV y leer en los medios. Ya no nos asustan estos hechos sangrientos; y, al contrario, está creando la impresión de eventos cotidianos.



El aumento del consumo de drogas trae como consecuencia también el aumento de cierto género de criminalidad. Desde cuando se les ocurrió vender dosis de droga –y de mala o pésima calidad- en valor de un dólar a estudiantes de colegios y hasta de escuela, nuevos adictos se alinean en las filas de los consumidores y de la delincuencia.



Este es el testimonio de un preso: “Cuando le largan de la casa, porque se está de vago y no se encuentra trabajo, obligadamente se tiene que arrimar a los panas del barrio. Ellos le ayudan dándole posada y más. Pero uno está afuera así le acepten porque se convierte en estorbo, ellos se cansan de mantener sus secretos y le dan del descharche. Es decir, uno tiene que dejarles y salir a buscar pega en alguna construcción o formar su propio grupo para poder vivir de algo. Es la única posibilidad que se tiene y es tan fácil, como que es cuestión de encontrar otros amigos chiros” (sin dinero). (Memorial del Infiernillo.-Crónica de la Delincuencia Juvenil en Quito.- S: Antonio Jaramillo Terán)



Para entender el incremento de los hechos delictivos, tiene importancia la falta de trabajo honrado; y si –como está aconteciendo- en lugar de aumentar plazas se reducen, entonces se producen sucesos como los de octubre que ocasionaron pérdidas por usd 319 millones para el sector público y 502 millones al sector privado, según el Banco Central.



¿Qué sucedió con la economía? Que ésta, en lugar de mejorar se dañó más y decreció en 0.08% en 2019. De esos eventos se han ocupado altísimos funcionarios de la OEA quienes encuentran que el Estado ha hecho “uso excesivo” de la fuerza.

Ciertamente, ya no se sabe qué hacer ni cómo vivir en normalidad; el ciudadano debe estar alerta a toda sorpresa y agresión y resignarse a entregar sus bienes al ladrón bajo peligro de muere. Paradójicamente, los delincuentes cuentan con el respeto a sus “derechos humanos”. La gente honrada, no.

Si en el cercano porvenir otra vez la violencia agita al país, esperarán contar con el favor de los “derechos humanos” y la población sana continuar soportando.