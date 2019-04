Deberes de los electos

Alcaldes sin mayoría de concejales. “Pedro Palacios tendrá 2 de 15 ediles en el Concejo de Cuenca. “Javier Altamirano tiene 4 de 13 concejalías” en Ambato. En el caso de Cuenca: “No hay consenso para elegir al Vicealcalde”. En el de Ambato, los 9 concejales corresponden a diversas tiendas partidistas de Tungurahua.

¿Qué acontece en Quito?: “13 de 21 Concejales se reunieron con Yunda”.- A la convocatoria no fueron 7 de los 9 ediles del correísmo y uno de los 4 de Izquierda Democrática”. Todos sonríen; hablan de que se dedicarán a servir al pueblo, pero con la experiencia sobre el alcalde Mauricio Rodas, no cabe guiarse por palabras y sonrisas, sino por hechos.

El Comercio, edición de 2 de abril de 2019, registra estos hechos: “El escenario se visualiza complejo, porque Yunda tendrá minoría y para poder gobernar la ciudad …tendrá que formar alianzas de forma permanente, según el catedrático Felipe Burbano de Lara”



En la primera reunión, el concejal señor Luis Reina mostró preocupación … “porque no se planificó la primera sesión del Concejo”. “Esperaba que el señor Alcalde muestre su capacidad y ponga a trabajar su equipo para la primera sesión”, añadió.



El electo, por su parte, … “afirmó a un canal de televisión que su equipo presentará un plan de trabajo a los 21 concejales”. “Su idea es que el Concejo no deje que se reparta la administración o que los concejales vayan a la sesión con grilletes”



Sea con mayoría de concejales adversarios o no, si hay oposición, la realización de obras es más complicada y difícil.



Recordemos que el actual Alcalde presentó, al inicio, el propósito de construir un teleférico para transporte de personas desde la numerosa población del valle de Tumbaco a Quito, pero no contó con el apoyo necesario. Al final, este magnífico propósito -que ya funciona en Guayaquil- quedó solamente en proyecto.



Debe retornar el antiguo concepto cívico de que en el Concejo Municipal de Quito la política queda fuera: no es un lugar ni escenario para rivalidades y peleas.



La Ley de Régimen Municipal, conforme de manera acertada mencionó el lector de este Diario señor Iván Escobar Cisneros, tiene bien definidas las facultades del Alcalde y aquellas que corresponden a los Concejales.



Dicha Ley, en forma detallada señala las facultades del Alcalde, del Vicealcalde, de las Comisiones y de los Concejales.



La vieja costumbre de la política de “oposición” no puede regir en los Concejos Municipales. En cuanto a la inversión de dinero, que todo sea en obras y servicios para el Distrito, tendientes a satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, como ordena la Ley.

Menos shows y costosas celebraciones, a partir de este año todo el dinero para obras y servicios en favor de la comunidad.