Enmiendas y propósitos

Columnista invitado



“A pesar de las inmensas esperanzas que la humanidad había cifrado en la civilización moderna, esta civilización no ha sabido desarrollar hombres de suficiente inteligencia y audacia para guiarla a lo largo de la senda peligrosa en que va dando traspiés”… “Son sobre todo las deficiencias intelectuales y morales de los jefes políticos y su ignorancia las que ponen en peligro a las naciones modernas” (Alexis Carrel).

“Ecuador, isla de paz”, lema del que nos enorgullecimos durante mucho tiempo e se desvanece. El advenimiento de un prolongado gobierno inmoral y atrabiliario, la degradación a una “narcocracia” con conexiones internacionales en las que se han involucrado profesionales, policías, militares, políticos y pescadores; el ingreso ilimitado de extranjeros, con delincuentes infiltrados, han convulsionado al otrora tranquilo país.



La abismal corrupción, tolerada inexplicablemente por un amplio segmento poblacional, la irrupción brutal e inesperada de un gigantesco conglomerado de campesinos e indígenas inocentes y ciegamente obedientes a sus experimentados dirigentes oportunistas, que han hecho alarde de la prepotencia conque intimidaron a las dubitativas autoridades gubernamentales, que no exhibieron la altivez y la entereza inherentes a quienes representan a todos los ecuatorianos, dieron origen a un país resentido y dividido. No se puede soslayar el descuido histórico de los grupos olvidados que han sobrevivido en medio de pobreza, insalubridad e ignorancia. Es imperativo vencer la inacción y aunar capacidades, inteligencias y voluntades de todos: gobierno, políticos, académicos, banqueros, sindicalistas, universidades, medios de comunicación, para otorgar salud a todas las comunidades y vencer el parasitismo, la desnutrición, con higiene, vacunas, agua potable y letrinización. Con el ejemplo de países que terminaron con el analfabetismo, se debe revolucionar la educación y llevar letras y profesores hasta los más lejanos parajes. La salud y la educación son factores de progreso, justicia y equilibrio social.



Es importante que la juventud, que creció en una década carente de valores morales y éticos, en la que destacaron la corrupción, la grosería, la prepotencia, el irrespeto a las personas y a las instituciones, concientice nuevos procederes y nuevas conductas de respeto, consideración, honorabilidad, solidaridad social y se convierta en el motor de este accionar pro activo y revolucionario, sin bandera, con un único emblema: la patria.



Si no entendemos la compleja situación, por la que este pequeño país atraviesa, como consecuencia de la tremenda irresponsabilidad y del abuso ilimitado del grupo político que nos gobernó dolosamente durante diez años, el porvenir de la nación se proyecta desastroso.