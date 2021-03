Enmendar los errores en CNE

Los comicios en Ecuador están en la recta final. Una vez que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el pedido del candidato de Pachakutik, Yaku Pérez, de abrir las urnas e ir a recuento de los votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el inicio de la campaña electoral para la segunda vuelta.

Andrés Arauz, de la alianza UNES y Guillermo Lasso, de CREO-PSC, tendrán 23 días para hacer campaña y tratar así de asegurar el mayor número de votos para hacerse de la presidencia de la República.



Aunque la atención de la opinión pública se concentrará ahora en lo que hagan los candidatos y en el resultado debate presidencial, el CNE debería aprovechar estas semanas para hacer los ajustes necesarios y evitar que los errores cometidos en primera vuelta se vuelvan a repetir.

En primer lugar, el control del gasto durante la campaña es fundamental y necesario, sobre todo en lo que respecta al financiamiento privado. El límite máximo de gasto electoral para los dos candidatos es de aproximadamente USD 2,1 millones. El CNE, a más de controlar que estos montos se cumplan, es muy importante que supervise el origen y el destino de los mismos. Se desconoce hasta el momento lo que ha hecho el CNE en cuanto a investigar y sancionar el supuesto financiamiento de grupos insurgentes a una de las candidaturas, así como la compra del voto a través de la entrega de dinero en efectivo, ofrecimiento de cargos, entrega de dádivas, regalos, etc.



En segundo lugar, algo tiene que hacerse con respecto a las 5 282 de actas que en la primera vuelta tuvieron “novedades”. No estamos hablando de un 1, 2 o 3% de actas con errores. Esas 5 282 representan el 13,23% del total de las actas, esto es 1,4 millones de votos. En consecuencia, a más de fortalecer la capacitación que deberían recibir los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), los miembros de esas 5 282 juntas deberían ser reemplazados. Si así se procede, el CNE debería verificar que estos nuevos miembros de las juntas no pertenezcan a ninguna organización política.



En tercer lugar, el acta de instalación y de escrutinio deberían estar en documentos separados, con el detalle de la nómina de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Esto permitiría luego ejercer control y fiscalización del proceso, así como determinar responsabilidades en el caso de incumplimiento.



En cuarto lugar, el CNE debería actuar con mayor prolijidad en cuanto a la publicación de las actas y de los resultados. Esta información no ha estado disponible de manera oportuna durante la primera vuelta, dificultando a los candidatos sustentar sus reclamos en el caso de haberse presentado irregularidades. De igual modo, a la ciudadanía en general.



Si se quiere que los resultados no sean cuestionados y las nuevas autoridades tengan la legitimidad del caso, el CNE debe enmendar los errores. Actuar con mayor probidad, eficacia y transparencia.