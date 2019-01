Los engaños de campaña

mrivadeneira@elcomercio.org



Los engaños vuelven al proceso electoral. Con excepciones en grandes urbes y otras buenas experiencias, retornan los candidatos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con sus propuestas que durante tantos años no han podido concretar ni solucionar los problemas. La demagogia brilla con iguales promesas, mientras los ciudadanos claman por servicios básicos y miran absortos cómo los que van a la reelección ofrecen lo mismo.



Mejoramiento sanitario y salubridad, dotación de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, gestión ambiental, crecimiento ordenado, vialidad, son problemas básicos irresueltos en gran parte de los gobiernos locales, especialmente en provincias de la Costa y la Región Amazónica. Lo grave de todo es que daría la impresión que a los GAD no ha llegado la crisis y no se han dado recortes en el gasto corriente como en otros niveles.



Esmeraldas es uno de los ejemplos claros de retraso, en donde durante décadas no se puede solucionar la dotación del líquido vital para todos los sectores de vivienda familiar, de manera especial en cantones que impulsan el desarrollo turístico: Atacames y sus parroquias, entre ellas Tonsupa, con un gran crecimiento del sector de la construcción.



Igual sucede con la recolección de basura. Qué decir del alcantarillado, que está lejos de instalarse, a pesar del pago de impuestos de quienes aportan con sus recursos a los gobiernos locales. Se paga en diversas planillas no solo el impuesto predial sino seguridad ciudadana, tasa de mejoras, servicios administrativos, entre otros.



Cómo puede entenderse que se haya tendido la tubería en la vía intercantonal, hay fuentes de agua, pero por mala gestión administrativa no se concretan las soluciones integrales y se entrega casi por goteo. Se observan recolectores de basura nuevos pero los usuarios tienen que implorar para que cumplan con los recorridos puntuales.



La descentralización sigue siendo una necesidad. Existen ciudades desorganizadas porque la visión de los alcaldes no es moderna ni ha sido actualizada. Sigue anclada en el siglo pasado, con pensamiento parroquiano. La calidad del desarrollo se mide en la clase de dirigentes políticos. No existe una mirada técnica de los problemas y los partidos no capacitan a sus candidatos.



Frente a este panorama, los electores tienen la palabra para ejercer libremente su voto, pero exigir a los candidatos cómo van a solucionar sus problemas. Castigar a los malos administradores, exigir a los nuevos planes concretos, que no solo cumplan con el rigor de presentar al organismo electoral, por mandato de la ley. Los ciudadanos tienen que empoderarse de los problemas y exigir soluciones y rendición de cuentas. Hay que dejar la indiferencia ciudadana, muchos solo se quejan y no exigen soluciones.