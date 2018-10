Para enfurecerse

El entrañable Facundo Cabral contaba: “Mi abuela decía: ‘Habría que acabar con los uniformes, que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo?’ Y tenía razón, y tenía derecho a hablar de esto porque estuvo casada con un coronel, que era realmente un hombre valiente. Solamente le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté: ‘¿Por qué?’. Y me dijo: ‘Porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Y por temprano que te levantes, adondequiera que vayas ya está lleno de pendejos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta al presidente.’”

Difícil sacarlo de la mente, explica una tendencia planetaria (aunque demasiado presente en nuestro país). De cara a las seccionales estadounidenses que ocurrirán en dos semanas, Trump está inventando una serie fabulosa de mentiras para instigar y reproducir el miedo que lo eligió. Respecto a una caravana de inmigrantes señala: “Hay infiltrados de ISIS y gente del Medio Oriente”. “(Esa caravana) está financiada por los demócratas”, y mi favorita, “Se han interceptado (en ella) gente de Sudamérica y de otras partes de más al sur”. ¡Ah, Cabral!



Hace poco necesitaba una resolución de la Senplades. Se demoraron más tiempo del debido en la generación del documento. Al pasar los días lo necesitaba con más y más urgencia. Hablar con ellos por teléfono era mi desayuno de amargura. Finalmente hubo una buena noticia, “Ya está el documento”. Como de él dependían operaciones económicas -a punto de caerse debido al retraso del organismo- me apresuré, “¿Me lo envía hoy o voy a retirarlo?”. Entonces me llegó esta perla: “Lo que pasa es que el documento está en el piso octavo, nosotros en el sexto, y la persona encargada de bajarlo no está. Hay que esperar hasta mañana o pasado mañana para que me lo entreguen”. Tuve yo que ir a bajarlo. ¡Ah, Cabral!



El Servicio Nacional de Aduana, SENAE, tiene su propio navegador para internet (en serio, en eso se gastó plata) y solo a través de él se pueden hacer ciertos trámites. Pues bien, este organismo acaba de rechazar una solicitud de importación de bienes porque en un documento notarial cargado, la imagen de una cédula adjunta era poco legible. Extraño, puesto que si la notaría aceptó la cédula, la SENAE debería basarse en la firma del notario (para eso sirven las notarías), pero bueno. Lo alucinante es que el sistema de la SENAE acepta solo archivos muy pequeños. Entonces, si se intenta subir al sistema documentos con imágenes con buena resolución, los rechaza por ser archivos demasiado grandes. Si se baja la calidad de la resolución de los documentos, la SENAE los rechaza. ¡Ah Cabral!



Correa, el contradictorio, alababa a Cabral por rebeldón. Sin darse cuenta que instaló un aparato burocrático como los que tanto enfurecían al cantautor. ¡Ah Cabral!



