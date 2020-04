Enfrentar la crisis

Eduardo Cadena D.

Columnista invitado



Para afrontar la coyuntura actual Ecuador tiene condiciones más difíciles que la mayoría de los países. En el aspecto económico no tenemos mecanismos de defensa, inclusive si la crisis mundial de salud terminara pronto.

Enfrentamos esta contracción sin reservas internacionales ni un fondo de contingencia, con un déficit fiscal de 4% de su PIB, necesidad de financiamiento fiscal por USD 8.000 millones y sin acceso al mercado financiero internacional al superar los 5.000 puntos de riesgo país.

El petróleo ha sufrido una caída que lleva su ingreso a la mitad de lo proyectado que no cubre los costos de producción y el ingreso para el Gobierno sería nulo.



Las remesas internacionales que significan USD 2.600 millones tendrán una reducción de posiblemente a la mitad . Cae a la vez la demanda de productos de exportación como flores o camarón hasta un 70%.



La proyección de balanza comercial pasa de un ligero superávit proyectado a un déficit de más de USD 1.000 millones.



El tener un sistema dolarizado y experimentar una salida neta de recursos, implica una automática contracción de la capacidad económica y una reducción del ingreso que podría situarse en un primer momento en un 7% del PIB.

Países como Colombia o Chile pudieron bajar los costos en 20% en dólares al usar el instrumento de devaluación y así castigar los salarios pero defender en empleo.



Ecuador no tiene este instrumento y es inflexible en cuanto a costos de producción, como salarios, tasas de interés, pago de seguridad social o pago de servicios y por lo tanto el ajuste ante una caída de ingresos se da con desempleo, en una situación en que ya el desempleo y subempleo alcanzan al 60% de su PEA.



La propuesta debe ser asumir la nueva realidad de menores ingresos al tiempo que se redistribuye por parte del Estado su costo de la manera más justa posible.



La prioridad debe ser mantener el empleo, el Estado no debería despedir a ninguna persona a causa de la crisis, por supuesto no puede mantener los pagos en nómina de casi USD 10.000 millones al año, por lo que deberá recortar los salarios en un promedio no menor al 20% que le disminuya sus pagos por USD 2.000 millones al menos.



El sector privado deberá hacer algo similar, activar mecanismos legales en que se pueda y se deba mantener el empleo pero salarios, tasas de interés de créditos, la presión de la Seguridad Social, costos servicios y más deben ajustarse.



Para esta adecuación de la economía manteniendo el empleo y los niveles de producción a costos bastante menores, es indispensable que el Gobierno pueda emitir un marco legal adecuado y en emergencia se debería hacer uso de poderes especiales que le permitan dejar de lidiar con intereses políticos y sacar el país adelante.



Al tiempo deben obtenerse recursos para la recuperación de diferentes fuentes como los activos del Estado, créditos de organismos internacionales y países amigos.