La situación por la que atraviesa el Ecuador y varios países de América Latina es crítica.

Mientras en Europa se están tomando medidas para el regreso a la “nueva normalidad”, lo peor de la crisis provocada por la covid-19 recién comienza en la región.Hace pocos días acaba de realizarse un evento de alto de nivel para celebrar los 50 años de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Participaron panelistas de alto nivel y representantes de la OECD, BID, Cepal y CAF. Todos coincidieron en que la situación de América Latina es muy delicada. La covid-19 ha provocado la peor recesión del último siglo. Se prevé una contracción de la economía regional en un -5,3% del PIB. Cerrarán cerca de 2,6 empresas formales. Miles de personas se quedarán sin empleo. Aproximadamente 29 millones de personas pasarán a estar en situación de pobreza y 16 millones en pobreza extrema. Todo lo que se ha avanzado en los últimos 13 años en desarrollo humano se habrá perdido.



Pese a que estamos considerados a nivel internacional como países de ingreso o renta media, la pandemia nos ha tomado por sorpresa. Los sistemas sanitarios no estuvieron preparados para enfrentar este tipo de riesgos. Del mismo modo, los Estados, que en estos momentos deberían contar con músculo financiero para aguantar la crisis e inyectar recursos en la economía y en lo social, tienen un enorme gasto público, están sobre endeudados y atraviesan por una severa caída de sus ingresos.



A diferencia de Europa, por ejemplo, que cuenta con una instancia supraestatal fuerte como es la Unión Europea, América Latina no logra consolidar ninguna iniciativa multilateral. En esta crisis debían jugar un papel preponderante instancias como la Celac, Prosur, Alianza del Pacífico, OEA, SICA, CAN, Mercosur… Sin embargo, ¿dónde están? ¿Qué proponen frente a esta severa crisis regional? Brillan por su ausencia. ¿Qué hacer para tratar enfrentar la crisis y salir menos golpeados? Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal, ha propuesto cinco acciones. Primero, implementar un ingreso básico de emergencia por al menos 6 meses para los sectores más vulnerables. Segundo, fortalecer un sistema de bienestar basado en mayor inversión en salud, nutrición y educación.



Tercero, evitar que la crisis genere mayor desigualdad social. Cuarto, impulso de la sostenibilidad económica. Apostarle a nuevas formas de producción, a la transición energética, a la infraestructura digital, la seguridad alimentaria y la movilidad urbana rentable y sostenible. Quinto, replantear la integración regional como algo fundamental. No todo es oscuro. Hay alternativas. Pero es fundamental generar un diálogo entre diferentes actores para construir un nuevo pacto social.



Me preocupa el Ecuador. No veo que desde el Gobierno, ahogado en casos de corrupción, proponga algo más que la Ley Humanitaria y la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.