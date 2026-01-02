El sector tecnológico y la industria energética están más interrelacionados que nunca. Existen grandes incertidumbres en el futuro, pero estas no deberían obstaculizar la acción concertada. Proporcionar la energía necesaria para la IA y aprovechar sus beneficios para la energía requerirá un diálogo y la colaboración será clave para avanzar en interacción más profunda entre los sectores tecnológico y energético. En el proceso, habrá riesgos que gestionar. La AIE seguirá proporcionando datos y análisis sólidos para fundamentar la toma de decisiones y ayudar a los sectores energético y tecnológico a estar mejor preparados a medida que avanza la adopción de la IA.

La IA se está consolidando como una herramienta poderosa para el descubrimiento científico, ayudando a los investigadores a encontrar, probar y comercializar innovaciones con mayor rapidez. En biomedicina, por ejemplo, la IA multiplicó por 45.000 el mapeo de las estructuras proteicas, un proceso crucial para el diseño de nuevos fármacos. Los plazos de innovación para las nuevas tecnologías energéticas suelen abarcar décadas. Reducir este periodo será clave para alcanzar objetivos del sector energético como la sostenibilidad y la competitividad.

Los desafíos de la innovación energética se caracterizan por los tipos de problemas que la IA resuelve de modo eficaz. Por ejemplo, solo el 0,01 % de los materiales para energía solar fotovoltaica de próxima generación se ha producido experimentalmente, lo que deja un amplio abanico de posibles materiales aún por explorar. La IA podría permitir a los científicos acelerar drásticamente el proceso de búsqueda y prueba de materiales prometedores, la química de las baterías y las moléculas de captura de carbono. Se requerirán políticas que apoyen la invención impulsada por la IA y también aceleren la comercialización, que a menudo supone un obstáculo mayor para los nuevos productos que la fase de descubrimiento.

La energía es uno de los sectores más complejos y críticos del mundo actual; sin embargo, puede y debe hacer más para aprovechar los beneficios potenciales de la IA. El sector energético se enfrenta a obstáculos para lograr la adopción generalizada de la IA, como la falta o el acceso inadecuado a datos, infraestructura y competencias digitales, así como a persistentes preocupaciones sobre la seguridad digital y física, que a menudo eclipsan las posibles mejoras de eficiencia. La prevalencia de competencias relacionadas con la IA es mucho menor en el sector energético en comparación con otros sectores. Se necesitarán cambios en las políticas y la normativa para que el sector energético pueda aprovechar los beneficios de la IA.

La IA podría agudizar algunas preocupaciones sobre seguridad energética y ayudar a abordar otras; las cadenas de suministro de los componentes que llegan a los centros de datos son complejas y están globalizadas. Por ejemplo, el galio es un metal cada vez más crucial en chips informáticos y electrónica de potencia de vanguardia, ofreciendo importantes ventajas en eficiencia en comparación con los diseños tradicionales de semiconductores basados ​​en silicio. China representa actualmente alrededor del 99 % del suministro mundial de galio refinado. Nuestras estimaciones indican que, en 2030, la demanda de galio para centros de datos podría superar el 10 % del suministro actual.

La IA agrava algunos riesgos para la seguridad energética, pero también ofrece soluciones tanto en el ámbito cibernético como en el físico. A medida que aumentan las capacidades de la IA, también aumenta su capacidad para ser utilizadas indebidamente por diversos actores. Los ciberataques a las empresas de servicios públicos de energía se han triplicado en los últimos cuatro años y se han vuelto más sofisticados gracias a la IA. Al mismo tiempo, la IA se está convirtiendo en una herramienta crucial para la defensa contra ellos. En el ámbito físico, los satélites y sensores equipados con IA pueden detectar incidentes en infraestructuras energéticas críticas, 500 veces más rápido que los métodos terrestres tradicionales y con alta resolución espacial. A medida que evoluciona la naturaleza de la seguridad energética, la AIE seguirá monitoreando este problema crítico.

Las economías emergentes y en desarrollo distintos de China representan el 50% de los usuarios de internet del mundo, pero menos del 10% de la capacidad global de centros de datos. Los países con un historial de energía confiable y asequible estarán mejor posicionados para desbloquear el crecimiento del centro de datos, localizar la potencia informática que es fundamental para el desarrollo de IA local e impulsar la industria de TI en general. Los centros de datos también pueden ser anclas para nuevos proyectos de energía de bajas emisiones. Sin embargo, en regiones con frecuentes cortes de energía o problemas de calidad de la energía, mantener un centro de datos puede ser riesgoso o costoso, lo que hace que el alojamiento en el extranjero sea más atractivo para las empresas.

También ha habido casos de uso prometedores de IA en economías en desarrollo que han ayudado a desbloquear nuevas eficiencias y optimizar procesos. Superar las barreras a la digitalización puede ayudar a dichas economías a dar el salto a soluciones de IA que ofrecen ahorros de costos y tiempo.