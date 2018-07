Encubrimientos e indignación

Un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la orden de prisión preventiva del expresidente de la República, Rafael Correa, ordenada en primera instancia por la jueza Daniella Camacho, dentro del juicio que se tramita por el secuestro del ex asambleísta guayaquileño Fernando Balda.

Ante este nuevo revés jurídico sufrido por el ex mandatario, sus abogados defensores sostienen que el caso ha sido manejado “con venganza” y que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violación del derecho a la libertad del economista Correa. Lo inaudito es que, mientras él ejerció el poder despotricó en forma reiterada contra la OEA y cuando la CIDH expidió medidas de protección a opositores de su Gobierno las ignoró sistemáticamente y sentenció que ese Organismo no tiene legitimidad ni competencia para emitir medidas cautelares. Más aún, propugnó la creación de un ente latinoamericano de derechos humanos.



Tras la orden de captura vigente, la Interpol analiza, en su sede de París, el pedido de difusión roja y las huellas dactilares y fotos del líder de la Revolución Ciudadana y de otros ex funcionarios públicos involucrados en ese bullado problema.

Al mismo tiempo, otro de los escándalos, en el que, así mismo, están implicados altos ex funcionarios y esta vez exjefes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, es el referente al asesinato del ex comandante de esa rama de las Fuerzas Armadas, general Jorge Gabela, que se intentó hacerlo aparecer como asesinato común, pero, gracias a la tenacidad de la señora Patricia Ochoa , viuda de Gabela y de su abogado defensor, Ramiro Román, y una vez que se desclasificó la documentación pertinente, se ha verificado la alteración del informe comprometedor elaborado por el perito argentino Roberto Meza, cuya conclusión es que el crimen habría sido motivado por denuncias relacionadas con la compra de los helicópteros Dhruv. Pero, pese a que dicho perito se niega a entregar copia del original del tercer informe, según dice por una cláusula de confidencialidad, también ha revelado que el Ministerio de Defensa le ha exigido, hace algunos años, que elimine un extenso capítulo sobre dichos helicópteros, a lo que se suma que, misteriosamente, se han eliminado otras cuantas fojas de dicho “producto” que ha llegado a manos del ex presidente Correa, según afirman varios de sus subalternos de entonces.



Han causado indignación a la ciudadanía y, como es obvio, especialmente a los familiares de las víctimas de los sucesos que se están esclareciendo las estratagemas para encubrirlos a las que han recurrido funcionarios del Gobierno del Socialismo del Siglo XXI.



Los medios de información independientes han coincidido en la necesidad de que se den los pasos necesarios para que brillen la verdad y la justicia en estos y en otros casos que se hallan en manos de la Función Judicial.