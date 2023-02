Elecciones y lecciones

Pabel, Aquiles, Paola, Marcela, Leonardo, Juan Cristóbal y otros candidatos triunfadores de las filas del correísmo, ¿Tomarán decisiones en lo público o serán serviciales al caudillo? ¿Gobernarán para todos o sólo para sus huestes? ¿Serán capaces de colocar distancia con los arrojos de su líder? Ya salió Correa y ha mencionado: "los corderos unidos siempre vencerán a cualquier miserable lobo". Ahora busca la remoción del presidente Lasso. Correa no cambia. Sólo tiene enemigos y busca venganza. Fluctúa entre el mesianismo y la confrontación. Los triunfadores han hablado de humildad y de virar la página, sin poder esconder el rencor. Como que sin ellos todo es retroceso y con ellos el renacimiento.

¿Cuánto pesó la tibieza, la candidez y el déficit de inteligencia política del gobierno? ¿No pudo advertir el momento inoportuno para una consulta popular? ¿Nunca descubrió el laberinto normativo dejado por el caudillo para atomizar la representación? El gobierno del presidente Lasso ha recibido un escarmiento contundente y sólo le queda turbulencia y lenta agonía.

Pero no hay mal que por el bien no venga. No hay mal tan malo que no implique algo bueno. Los mismos ciudadanos han bloqueado al país y dejan intacto un sistema político de ingobernabilidad. Los ciudadanos juzgaron al gobierno sin considerar el contenido de las preguntas. Si el país se atasca en el caos, la bronca y el bloqueo, el correísmo y el señor Iza deberán responder ante los ciudadanos.

Quizá los egos y vanidades de los pequeños caudillos entiendan que la dispersión, solo beneficia a una minoría organizada. De estas elecciones pueden sacarse algunas lecciones. El triunfo del correísmo y de PK, el declive del PSC, la vaporización de CREO, el ascenso de nuevas figuras políticas. Surge el reto de preparar un amplio acuerdo para el 2025, y evitar el indeseable autoritarismo. En este nuevo contexto, el afán reeleccionista de Lasso no tiene la menor cabida.