A las urnas en once meses

Al dar a conocer el calendario para los comicios del próximo año la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, enfatizó que las fechas fijadas para la primera vuelta y para el balotaje, en caso de que sea necesario, eran “innamovibles”, pero, pocos días después, dicho organismo y el Tribunal Contencioso Electoral, en reunión conjunta, decidieron anticiparlas y así ampliar el período para la evacuación de apelaciones y evitar los problemas que surgieron en la anterior contienda.

Es así que la primera vuelta para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, miembros de la Asamblea y representantes al Parlamento Andino tendrá lugar el 7 de febrero, es decir después de once meses a contar desde ahora y ya no el 28, como se fijó en principio, y la segunda vuelta el 11 de abril. Desde luego, esto implica el reajuste del calendario de los demás episodios del evento.



Según una encuesta de Cedatos, hay “alto desconocimiento y falta de interés” en la ciudadanía sobre este proceso electoral, pese a lo cual, como es costumbre, desde ya hacen méritos numerosos pre candidatos a las diversas dignidades. Entre ellos consta el ex presidente Correa, quien anunció que terciaría por la Vicepresidencia de la República o por una curul en la Asamblea Nacional y, si bien hay quienes consideran que tiene una base popular sólida, pese a la serie de juicios por corrupción y diversas irregularidades que se habrían perpetrado durante su Administración, a tal punto que la Fiscal General increpó que “en la Administración del presidente Correa se instauró una estructura delicuencial”, existe la posibilidad de que no pueda participar si se expiden, hasta el cierre de las inscripciones, alguna o algunas sentencias en su contra, lo cual tratan de evitar sus abogados a toda costa.



También está de pre candidata a la Presidencia su hermana Pierina.



Un caso sui géneris es el del inefable dirigente de la Conaie, Jaime Vargas, quien se proclamó “Segundo Presidente”, cargo inventado por él y exclusivamente para él y ahora es otro potencial precandidato a la “Primera Presidencia”, posibilidad que disputa con Leonidas Iza, el otro cabecilla del levantamiento indígena de octubre, con vandalismo incluido.



Corresponde a la ciudadanía decidir bien para no lamentar después.



Un sondeo de opinión demuestra que cuatro de cada cinco personas no confían en la gestión del fragmentado CNE y un porcentaje mayor aún desconfía de la actuación de su Presidenta. Para remate, el vocal Luis Verdesoto formuló el lunes último una nueva denuncia contra el Organismo del que forma parte y planteó como solución a los diversos cuestionamientos la renuncia de los cinco Directivos del Consejo, mientras la Presidenta se hace de la vista gorda y más bien reitera su reclamo al Gobierno de que entregue los fondos para la preparación de los comicios y los escrutinios.