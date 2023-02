Elecciones legalidad y legitimidad

Los resultados de las elecciones del 5 de febrero 2023, muestran que muchos ganadores tienen la legalidad, pero no la legitimidad. La legalidad depende de los artificios introducidos en las leyes para ganar, aunque sea con un pequeño porcentaje de votos. La legitimidad depende de la representatividad en relación a los electores. Lo ideal es que los ganadores tengan legalidad y legitimidad. Deberían tener por lo menos algo más de la mitad de votos en relación a los electores. Esto no ha ocurrido. Así en Quito, el número de electores es de 1’665.124. El candidato ganador para la alcaldía apenas tiene 347.924. Esto representa apenas un 25%.

Esta reflexión también es válida para los resultados del Referendum, El número total de electores es de 13’450.047. De ellos, el No obtuvo, en promedio unos 3’800.000 votos. El Sí, un promedio de unos 3’300.000. La representatividad es muy baja: menos del 25%. Esto significa que más del 70 porciento de la población ecuatoriana está siendo sometida al poder de una minoría.

Las ecuatorianas y ecuatorianos, principalmente la juventud, para no dejarse dominar por los discursos de estas minorías, deben considerar: 1) el país requiere de la elaboración de un Plan de Estado técnico consensuado por las mayorías. Hay que privilegiar acciones concretas y factibles como: un sistema interconectado de riego para la producción, un plan vial de comunicación de cuatro carriles de Sierra con Costa y Amazonía, sistemas educativos y de salud acorde con las potencialidades del país, cobertura total con internet, etc. Este plan de estado permitirá superar el populismo dictatorial de derecha e izquierda. Cualquier candidato que gane debe ejecutar este Plan. 2) Desmitificar a caudillos cuyo lado oscuro poco se conoce como los Castro, Che Guevara, Chávez, Maduro, Pinochet, Franco, Ortega, Lenin, Mao, etc. Hay que avanzar en la democracia pluralista.