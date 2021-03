Elecciones de final incierto

Yaku Pérez no pasará a la segunda vuelta. Se trata de una página trágica que se repite y repite en la historia de los pueblos andinos: los vencidos en el campo cultural no lograron alianzas para batirles en guango a quienes llegaron de allende los mares para quedarse, para conquistar el Nuevo Mundo.

En el siglo XVII el cacique Jacinto Collahuaso había escrito “Las Guerras Civiles entre el Inca Atahualpa y su hermano Huáscar”. Debió ser una obra tan impactante y motivadora como que el Corregidor de Otavalo ordenó quemar los papeles del cacique y fue encarcelado como escarmiento para que los indios no se atreviesen a tratar tales asuntos. Yaku Pérez ha sido liquidado no por el CNE, o por Arauz, o por Lasso sino por Jaime Vargas, que preside la Confederación de nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie. Ellos fueron los que le negaron el voto al Yaku en la primera vuelta.Al final del túnel como que se vislumbra una luz: Andrés Arauz con sus votos duros y unos pocos más; Guillermo Lasso con los votos que le llevaron a la segunda vuelta y los votos dirimentes de la Izquierda Democrática y de Pachakutik.



Si triunfa Lasso luego de cuatro años llegaría al Poder la democracia liberal, la social democracia, la de aquellos que creen que se puede llegar a la justicia social en libertad, bajo el imperio de la Ley. No la de los izquierdosos, desde luego, los ‘progres’ como se autocalifican.



Andrés Arauz candidato de UNES dispondrá de los escasos recursos que le quedan al Banco Central: la dolarización con los días contados. Cuenta con amigos poderosos por todo el mundo. Exagera.



Desde luego que tiene aliados en Latinoamérica, Irán, Turquía y algún incierto país africano. Todos ellos vulnerables hasta no más, con solo recordar que el Héroe Nacional, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas iraníes fue liquidado con el disparo certero de un dron de los Estados Unidos. Ni Rusia ni China están para aventuras bélicas de las que saldrían heridos de muerte.



De llegar al poder Arauz habrá también llegado la hora de Ricardo Patiño, exministro en el gobierno de Correa. Patiño fue quien inició la “democratización” de nuestras Fuerzas Armadas, con la mira puesta en los ejemplos de Cuba y Venezuela.



Raúl Castro y Diosdado Cabello debieron darle a Patiño cursos intensivos de como transformar un ejército nacional en fuerza invencible, sostén de la revolución. Así y solo así se explican los 60 años de castrismo y el que Maduro se mantenga como Presidente pese a sus inocultables limitaciones. Quienes huyen de Cuba y Venezuela son testimonios del drama que se vive en esos países.

Los más de nosotros, ecuatorianos, no queremos iniciar aquellas desventuras.