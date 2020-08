Elecciones y dinero

Una es la terrible realidad en que vive la gente pobre. Invito a leer EL COMERCIO, edición del 18 de agosto, pagina 3, bajo el título: “Enfermos salen a la calle en busca de comida, atención y medicinas”, patético relato de quienes deben escoger entre la supervivencia personal y de sus hijos, o buscar algo en la calle, a pesar de estar afectados por el virus mortal corona.

En semejante realidad hay miles interesados en el poder político que escogerán a los candidatos para la Asamblea de los diezmos, pues para Presidente de la República ya están proclamados y habrá otros adicionales.



¿Quiénes serán los nominados para la Asamblea? Fácil. La campaña electoral requiere millones para la propaganda, obsequios como las camisetas con la efigie del candidato, para desfiles, farras y actos a granel.



Los 43 millones para el inicio de la campaña es, en relación con los gastos generales, lo que el público calcula como apenas “para los tabacos”. Quienes aportan más dinero obtienen hasta el derecho de ocupar los dos primeros puestos de la lista, que son los únicos seguros.



El votante ya no cree en los cuentos de las ideologías: izquierda, centro y derecha. A todos los catalogan por igual, especialmente por la conducta predominante que se ha observado en los congresos y en la Asamblea actual con 60 miembros acusados penalmente.



En materia de sanciones a personas antes intocables para la justicia, algunas fuerzas comienzan a incomodarse con la actuación de la titular doctora Diana Salazar y del Contralor General doctor Pablo Celi. La Fiscal está “demorando mucho” en el trámite de los juicios, trina alguna legisladora; y si utilizaran las mañas del pasado, pedirían su presencia para” informar” y, allí, acumular quejas. Para mala hora de tal propósito están emitiéndose sentencias como aquella por los sobornos: “El ex jefe de inteligencia de Correa fue condenado a 9 años”. “8 años de cárcel para Larrea”. (El COMERCIO, Agosto 15); cinco años de cárcel para el ex Presidente de esa inútil Entidad, sacerdote Carlos Tuárez. El Tribunal de Casación de la Corte Nacional (ex Suprema) se apresta a resolver el caso de 20 sentenciados, entre ellos el ex Presidente Correa.



En cuanto al Contralor y su decisión de que se elimine a cuatro “Movimientos” por irregularidades en el proceso de inscripción, entre ellos Compromiso Social(correísmo), hay fallos contradictorios y sólo falta uno.



Si se mantiene la vieja política del Ecuador, estarán ya afinando el enmohecido serrucho para desautorizar a quienes no les conviene en la tarea moralizadora y cuentan inclusive con el apoyo y acogida de embajadas extranjeras.



La ciudadanía convendrá que es mejor contar con la Democracia que, por lo menos permite la libertad de expresión y otras que ayudan a sobrellevar los duros días que nos ha tocado vivir.