Inquietudes Nacionales

1.- El Gobierno decidió reenvíar las reformas al Código Monetario para salvaguardar la dolarización ¿Qué opina usted?

Es una reforma vital para la sostenibilidad de la dolarización, y la Asamblea tiene una histórica responsabilidad. El contenido busca establecer normas que respalden una política económica consistente y respetuosa de esta realidad defendida por la colectividad ecuatoriana.



La dolarización exige respeto de la funcionalidad técnica e independiente del Banco Central. Debe ser el tercero creíble de la sociedad, como en su caso le corresponde a la justicia (nadie les debe meter la mano), pues custodia las bases del funcionamiento monetario, regula al sistema financiero, asegura el cumplimiento de la exigente normativa que le obliga a disponer de un balance líquido que brinde confianza ya que los recursos que le han sido entregados por todas las instituciones oficiales y privadas no son utilizados de una manera desaprensiva o abusiva, tanto por parte del gobierno como por parte de las instituciones financieras.



Esos recursos depositados en el Banco Central se reflejan en la reserva internacional, indicador que visualiza el cumplimiento de la función de custodio que le asigna el modelo. Como ya no es instituto emisor ni prestamista de ultima instancia, no tiene capacidad crediticia y por lo tanto no puede expandir su balance más allá de la versión primaria de receptor central o exclusivo de los depósitos que por ley deben ser entregados para su administración y custodia.



La reforma asegura el estricto cumplimiento de esta singular y exclusiva responsabilidad que le impide ser, lo que algunos quieren hacerlo de manera arbitraria, desaprensiva y peligrosa, en otra con capacidad de convertirse en una especie de banco comercial, pero en este caso incluso de créditos de muy dudosa recuperación (que en ninguna parte del mundo serían calificados para ser otorgados y peor por parte de un organismo que no está para eso), como ya lo son aquellos que fueron concedidos al gobierno anterior y que incluso una parte, al no poder pagarlos, se entregó como dación en pago acciones de entidades financieras públicas.



En este sentido, la reforma blinda al Banco Central de las tentaciones políticas de los gobiernos de turno para usarlo como una caja de su presupuesto o de las entidades privadas para cubrir sus problemas. El dinero que tiene en su poder esta institución es parte del ahorro privado o público y no puede ser dispuesto ni por el gobierno ni por otras instituciones cualquiera que sea el origen de su patrimonio. Está bajo custodia y debe invertirse de manera segura y líquida para entregárselo a sus legítimos propietarios. Es en definitiva una reserva indispensable para atender cualquier contingencia y dar normalidad al sistema de pagos nacional.



Además el proyecto reconstruye todo el sistema de administración de la política monetaria y financiera, bajo normas internacionales reconocidas como indispensables para asegurar la existencia de un sistema financiero sano, confiable, por lo cual los directorios deben configurarse con profesionales de alto nivel académico, con experiencia en el ramo e independientes del gobierno o de las instituciones privadas.



Busca también reconfigurar y concentrar las decisiones de regulación financiera de tal manera que sean consistentes con los riesgos asumidos cualquiera que sea la estructura jurídica del intermediario. Además, le encarga al Central la administración del sistema de pagos, así como la restitución de los cuatro sistemas del balance que fueron destruidos y crearon un riesgo sistémico en el corazón de la organización del mercado financiero nacional.



Como todo proyecto es perfectible, pero su esencia y necesidad de tratarlo y aprobarlo es indiscutible.



2. El candidato Andrés Arauz se reunió con el Fondo Monetario Internacional, debe hacerlo también el candidato Guillermo Lasso?

No es una obligación. Antes de la campaña el Fondo buscó tener reuniones con los candidatos.

Algunos aceptaron la invitación. Otros la rechazaron. Por lo tanto, que ahora se lo visite en su sede depende de la postura que tuvo en ese momento. Puede ser visto como una revisión de las declaraciones hechas con antelación. Algunos lo hacen para precisar sus puntos de vista. Otros como una forma de calmar a los mercados y demostrar cierto acercamiento. En fin, son parte de una estrategia que no dice necesariamente lo que piensan hacer. En ese sentido son gestos apenas de carácter protocolario.



3. Se busca un plan de competitividad para los países de la región, después de la pandemia, a su modo de ver, qué puntos son los prioritarios?



El Ecuador tiene dos nudos gordianos: financiero o de liquidez y el de competitividad. A los dos hay que resolverlos de manera simultánea pues están entrelazados.



La política económica debe tener raíces profundas que le permitan construir confianza y atraer los recursos que no los dispone pero que están disponibles en otras latitudes. Con esos recursos se generan empleos por su asociación con el capital. Pero, para conseguirlo, es indispensable hacer las cosas bien, pensando que en el resto del mundo hay países que también buscan lo mismo para los suyos.



Ahí aparece la famosa competitividad que sólo se la consigue con un Estado que no vive siempre de las deudas y más impuestos sino de un manejo equilibrado y responsable del dinero entregado por las actividades privadas y personas naturales, de tal manera que las iniciativas privadas tengan un ambiente adecuado para competir exitosamente frente a aquellas de países de parecido desarrollo.



Abrirse con responsabilidad al mundo y dejar de ser temerosos es la ruta que tiene futuro.