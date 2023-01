El Padrino

La libertad de prensa y el periodismo de investigación conllevan responsabilidad democrática y objetividad; la búsqueda de la verdad y justicia; cuanto el inteligente equilibrio entre valentía y prudencia. Un conocido medio digital presentó una denuncia periodística, bautizada como “El Gran Padrino”, haciendo alusión al cabecilla de una supuesta red de corrupción. Llama la atención, no solo la temeridad del título, sino juntar al mismo el rostro del aludido; cuanto el momento de su lanzamiento, víspera de elecciones y de la Consulta, atentando al termómetro de la confianza gubernamental. El periodismo de investigación es necesario, a efectos de desnudar la corrupción; sin embargo, éste no tiene facultad de condenar, sino investigar, exponer y, denunciar de ser el caso. La imprudencia de las formas y expresiones vertidas por el medio, confunden a la opinión pública, haciéndole gran favor al sentenciado - que de recuperar el poder no lo soltaría - y al socialismo que acecha al país y a la región. Dicho medio, ha presentado la narrativa investigativa en una suerte de novela, cuyo hilo conductor no solo por su maquiavélico nombre, sino por su enfoque, presenta al principal sospechoso - a vista de la investigación periodística - como culpable desde el primer capítulo, con un título llamativo, sugestivo y sin duda acusativo, en el cual sin mayores pruebas hasta el momento de escribir esta columna, más allá de la grabación probablemente clandestina a una persona seriamente cuestionada, y de conjeturas ciertas o no alrededor de aquello, se ha vinculado a una persona muy cercana al presidente, condenándolo digitalmente sin previa sentencia y sin oportunidad de defensa. No se debe ni puede pisotear la honra de las personas, que se presume su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario por sentencia ejecutoriada. Por supuesto, la “denuncia”, debe ser investigada por la Fiscalía con profundidad, y de existir responsables, ser sancionados. La forma de lo dado es un irrespetuoso mal uso y abuso de la libertad de prensa, con la cual se estaría favoreciendo a aquellos que justamente no creen en la Libertad.