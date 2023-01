El mundo en el 2023

En la actualidad habitamos un mundo de mayor movilidad, comunicación y bienestar; pero se han perdido muchos de los valores de antaño; en especial los tradicionales como el respeto a los mayores, la ética, la moral, la identidad familiar e incluso el amor al terruño. Hoy, los jóvenes se consideran con muchos derechos, pero han olvidado que de la manera como los cinturones salen del mismo cuero, que todos los beneficios que reclaman deben ser generados por alguien que los produce y debe cubrir su costo.

Lo que ha ocurrido estos últimos años no es simplemente un fenómeno ecuatoriano, peruano, chileno o de algún otro lugar de la región. Un permanente acoso cumpliendo las consignas de los foros de Sao Paulo y de Puebla, sumado a muchos factores de índole social donde por la transformación tecnológica y la transición generacional toca a múltiples grupos que no se sienten atendidos y que son aprovechados por ciertos movimientos políticos que permiten por sus características, actitudes y formas de ver que no son eventos similares o coincidencias producto del azar con visionarios distintos; sino un cumplimiento de resoluciones generadas en esos conocidos foros, ejecutando consignas al pie de la letra con alto grado de planificación , con identificación de objetivos, disponiendo de medios e implementos que implican un financiamiento importante. Aquí es donde los gobiernos afectados deberían identificar su origen.

Estos son movimientos cuya estrategia es impulsar una lucha social, movilizaciones y descomposición como fertilizante para llegar al manejo del poder político, como lo lograron en la primera década del siglo XXI cuando conformaron el grupo países del Alba. Esta descomposición social e institucional obliga a los gobiernos a enfrentar a múltiples actividades ilegales que al amparo del respaldo del socialismo populista van de la mano con el narco terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas, el cultivo, fabricación y distribución de toda clase de estupefacientes, financistas de minería ilegal y otras actividades altamente lucrativas tanto para grupos violentos internos como internacionales, consolidando la ilegalidad y la corrupción que acompañan a estas actividades incluido el lavado de dinero.

Aparte, hoy la violencia con incremento del sicariato y crímenes logran aprovecharse del pueblo necesitado para usarlo como tonto útil en su beneficio, sin importarles el trauma generado a millones de familias. Los políticos promocionados y financiados por estos dineros se ha visto que no legislan con el propósito de generar políticas de Estado para reducir el desempleo y solucionar los problemas de salud, seguridad y educación que son las necesidades acuciantes. En otras palabras, no responden a la sociedad en general en sus más elementales necesidades de desarrollo.

El mundo no se detiene en su progreso para ver lo que sucede en nuestra región, donde de acuerdo con los índices de desarrollo estamos quedando por debajo de los países africanos que siempre fue la región más retrasada. La nueva realidad mundial nos señala un derrotero donde tenemos que cambiar la estructura del país de manera integral, mediante un proceso que inculque una transformación pedagógica, pensamiento crítico, conjugado con persistencia, perseverancia y motivación que permite crear un modelo de ética moral y empatía con visión de largo aliento, emigrando del presente modelo obsoleto con un solo molde para todos; que limita la mente y el espacio de la juventud y no incorpora la visión que nos legó el pensador y filósofo Octavio Paz.