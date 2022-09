El femicidio no es solo un tema de activistas y mujeres

Una mujer desapareció en la Escuela de Policía en Quito y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que se trata de un acto “irracional, pero humano”. Ahora, lo que este conmocionado país espera es que el nombre de María Belén Bernal no entre en la lista de mujeres violentamente asesinadas por el hecho de ser mujeres.

Pero la declaración del Ministro confirma lo publicado hoy en nuestras páginas. La investigación muestra que el Estado ecuatoriano no termina de entender lo que es la violencia de género y que -por falta de ese enfoque- no todos los femicidios que ocurren en el país entran en la estadística oficial.

En el papel, las instituciones del Estado tienen claro el concepto. Ya en el nivel operativo, los funcionarios ponen en duda el delito por la religión o la forma de vestir. El trabajo de los fiscales es clave, porque los casos se investigan a partir de sus teorías.

Pero, ¿qué pasa cuando un fiscal tiene frente a sus ojos el femicidio y no puede o no quiere verlo? Es entonces cuando las madres se vuelven investigadoras y pasan años buscando pistas y recolectando pruebas para que se haga justicia.

A esto se suma el último reporte de Alianza Mapeo: 206 femicidios en lo que va del año (una mujer muere cada 28 horas); 115 fueron femicidios por delincuencia organizada. Entre ellos están los que, comúnmente, el Estado registra como sicariato, aunque las razones de género salten a la vista. En abril pasado, un policía contrató sicarios para matar a su pareja y resultó muerta su hija.

Si se atiende al COIP, está presente una relación de poder y, además, el vínculo familiar, agravante en este delito. También hubo seis transfemicidios, entre ellos el de Jéssica Martínez, la lideresa transgénero que recibió 11 disparos en su cuerpo luego de haber advertido a la Policía que fue amenazada de muerte, debido a su activismo en favor de las trabajadoras sexuales trans.

No en vano, cuando las mujeres se movilizan, gritan: “¡La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”. Y no sin razón, las organizaciones cuestionan que una supuesta garantía de seguridad termine convertida en un factor de riesgo para las mujeres.