Me refiero a aquellos personajes públicos, que son entrevistados en tv o en plataformas digitales, sean candidatos, ministros, representantes de diversas tiendas políticas, etc. y que, por quedar bien con sus cabecillas, cercanos y/o aliados, estos muchas veces temporales y/o circunstanciales, defienden tesis forzadas y a veces ajenas, en razón de sus circunstancias y/o funciones, traicionando así su prestigio y credibilidad. Empecemos.

Lo bueno de la madurez es que llega acompañada de la claridad, la misma que tiene la bondad de permitir no encandilarse en la apariencia ni en la forma, sino en valorar y centrarse en el fondo, en la esencia, percibiendo y descifrando las reales intenciones y actitudes, aquellas que están generalmente escondidas junto a los intereses particulares y, por ende, con luz propia, se puede ver, entender y asimilar más allá de la limitada superficie.

Este ejercicio se desarrolla bien, estando informado y, no solo escuchando sino también viendo y observando detenidamente las entrevistas a determinados personajes de la política nacional, sobre todo en momentos en que la opinión pública está enfocada en un tema grave e importante en particular, es decir, en circunstancias delicadas y sensibles que pudieran ayudar y/o afectar la imagen y, en las que, las respuestas cargadas de verdad (evidentemente porque no les conviene), parecería, a criterio de ellos, ser las equivocadas…

Así, el “hábil” entrevistado sale de casa entrenado, ingresa al set ya bien ensayado en el espejo; intuye bien qué le van a preguntar, y cuáles son las respuestas que debe dar, acompañado, por supuesto, del ademán y del gesto forzado, pero bien practicado, a fin de que llegue, suene bien y, por tanto, sea creíble.

Dentro de esa lógica de escena de teatro, el entrevistado (algunas veces solapado por el entrevistador) sabe bien cómo expresar aquellas palabras y con el tono adecuado que le conviene a él, o a su partido o al gobierno de turno que representa; y, sin dudarlo, las expresa sin tapujos, con seguridad y soltura, incluso mirando desafiante a la cámara, pero sabiendo bien que no corresponden al íntimo y verdadero sentir y por ende que son mentira, pero por dentro ilusionado e imaginando los espaldarazos de sus compañeros de filas, bancada, gabinete, etc., que, luego le dirán que salió bien parado de la entrevista y les hizo quedar “bien”. Es decir, dándose una suerte de torpe ilusión por el aplauso inmediato y vacío, provocando apología de la mentira y, por ende, entre más complejo el tema y más hábil la respuesta cargada de engaño, puede el entrevistado sentirse con derecho para ponerse en la silla de los talentosos y preferidos, incluso los más audaces, con derecho a aspiraciones presidenciales.

Quizás muchos ciudadanos, lo escribo con respeto, por sus circunstancias propias no se encuentran debidamente informados, y es justo a aquellos, normalmente las mayorías, a las que el entrevistado busca llegar e influenciar, en otras palabras manipular o engañar, ya que en política lo que más cuenta y se toma en cuenta, es el voto, capital sagrado del político, y no la verdad, el respeto y evidentemente el cumplimiento.

Por supuesto, estas prácticas no son generalizadas, ya que sí existen – en buena hora – funcionarios públicos y/o políticos serios.

Para dichos entrevistados, que forman parte de la tribu de políticos de oropel, de gran apariencia y escasa ética, que existen tanto en el viejo como en el nuevo país, su código diario parece ser al defender lo indefendible y al sostener lo insostenible: “miente, pero de manera inteligente, con palabra conveniente y de forma convincente…”