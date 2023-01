La herencia nefasta de la Constitución del 2008, que le hicieron aprobar a un ingenuo electorado, que nunca procesó su contenido, mantiene candados que no quieren romper los actores políticos e instituciones. Constitución incluso adulterada entre gallos y media noche en el Palacio de Gobierno, posteriormente a la aprobación en Montecristi, como denunciaran asambleístas, testigos de cargo de estos hechos.

El resultado es lamentable: el desastre institucional. No funcionan a cabalidad, no se integran en su totalidad los organismos de control, un Consejo de Participación Ciudadana, que nunca debió existir y que debiera desaparecer, que no actúa y deja en el vacío nombramientos.

Una mediocre Asamblea que resulta una vergüenza porque no responde al país y sus necesidades (solo dos temas: qué fue de las reformas laboral y al seguro social) sino al designio de una mayoría que busca impunidad para corruptos sentenciados, el caos, la desestabilización, el acomodo de familiares en organismos cuestionados (CPCCS).

Una administración de justicia cuestionada, con una parte de sus jueces (no todos) que abusan de las garantías constitucionales, que pisotean las normas vigentes en favor de quienes han delinquido o que tienen el aval de políticos que buscan el poder o retornar al mismo.

Qué decir de la fragilidad de los organismos electorales, que argumentan vacíos legales para el control y juzgamiento de infracciones en este proceso cuando prolifera propaganda que exhiben a políticos que perdieron sus derechos y por tanto no pueden aparecer detrás de mediocres y cuestionados candidatos, unos de dudosa procedencia e incluso sentenciados y vinculados al mal.

Un seguro social que es un desastre, que el gobierno no atina a enfrentar con éxito la crisis, con una Superintendencia de Bancos, que no tiene titular, que deslegitima aún más la representación ante el Consejo Directivo y designa al vocal de los trabajadores, sin contar con una verdadera representación del sector, con el aval de un juez cantonal. Otra vergüenza!