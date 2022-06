¿El celular y la vida…?

Con preocupación vi un video, en el que dos aparentemente extranjeros, en la madrugada del domingo anterior, por robarle un celular apuñalaron en Quito a un joven inocente, que no ofreció resistencia y que estaba empezando a vivir. Como padre, no puedo imaginar el dolor e indignación.

Los delincuentes, en sus distintos grados, estarían sitiando y azotando al país, como nunca antes, apreciándose que irían ganando la batalla, e intuyendo que el tema se estaría saliendo de control y, que puede volverse peor, sino se actúa con determinación. Mientras muchos policías (no todos), los vemos en las calles atentos a sus celulares, en vez de “servir y proteger”; y cuando atienden una emergencia, en algunos casos, se excusan bajo el argumento que “ese sector” no les corresponde…

El gobierno no es responsable de las causas de este grave problema, pero si es responsable de enfrentarlo y solucionarlo con prioridad y urgencia. Lo realizado al momento por las autoridades, no ha funcionado; no existe ni puede existir “país del encuentro” con la delincuencia, ya que a esta hay que combatirla con firmeza. Entre otras medidas, tendría sentido restringir el ingreso de indocumentados, junto con batidas de control; frente al bloqueo de la asamblea, consultar al pueblo: ¿Qué opina de, razonablemente priorizar los derechos humanos de los ciudadanos y de la policía vs los de los delincuentes? ¿La policía debe tener un procedimiento inteligentemente activo frente al delincuente, en casos en que esté en riesgo la integridad o la vida de una persona y/o del agente?. ¿Qué opina del porte responsable de armas? ¿Qué opina de la ampliación de los espacios jurídicos, en caso de legítima defensa del ciudadano ante la embestida de un delincuente? ¿Qué opina del ingreso armado de la fuerza pública a las cárceles? Señor Presidente, entre la economía y la vida, lo más importante es la vida, ya que sin ésta, la economía muere también. Como están las cosas, ahora ya no es la cartera o la vida, sino penosamente “el celular y la vida…”