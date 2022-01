El Bitcoin de Bukele

“Otra cosa es adoptar una moneda de la cual nadie se responsabiliza, creada por privados anónimos y sujeta a especulación”.

En junio 7, Bukele anunció que El Salvador adoptaría bitcoin como moneda de curso legal, lo que oficializó en septiembre 7 y compró 1.120 bitcoins.

Una cosa es impulsar el uso de medios electrónicos para hacer transacciones, como hoy hace el Ecuador y otros países. Eso es adoptar nuevas tecnologías para realizar transacciones financieras. Otra cosa es adoptar una moneda de la cual nadie se responsabiliza, creada por privados anónimos bajo un proceso llamado minería, y sujeta a enormes oscilaciones especulativas.

Desde que El Salvador la adoptó, la cotización de bitcoin ha oscilado extremamente, entre USD 66 935 y USD 42 993. Hoy, cerca del punto más bajo.

Bukele anunció que en noviembre 26 compró 100 bitcoins más aprovechando la baja. De entonces a acá bitcoin ha perdido 18% de su valor. Especulación intolerable para un país.

Imagínese ir al mercado a comprar en bitcoin y que de una semana a otra los precios varíen en 20% o más. No hay cómo tener presupuesto. No hay un banco que se responsabilice de robo o suplantación de identidad. No hay a quién pedir una nueva clave si la pierde. Con bitcoin, perder la clave es perder los depósitos.

La adopción de bitcoin, así como la billetera móvil, se tropieza con que El Salvador está atrasado en conectividad incluso en relación a otros países de Centroamérica y el Caribe.

Muchos piensan que la moneda virtual y descentralizada, de lo cual bitcoin es líder, es el futuro del sistema monetario. Quizá. Pero enfrenta la tenaz oposición de los bancos centrales del mundo. EE.UU., Europa y China, entre otros, no van a permitir la suplantación de sus monedas por un sistema opaco que facilita la evasión tributaria y el lavado de dinero. En junio China prohibió el minado de criptomonedas en su territorio y en septiembre prohibió operaciones en las mismas, a la vez que impulsa el yuan virtual.

La decisión de Bukele de adoptar el bitcoin es antojadiza, no consensuada, del tipo que solo puede tomar un gobierno omnímodo.