El arte del diálogo

El tema fue concebido durante una charla de amigos que iba tornándose candente. Y es que dialogar es una habilidad difícil de ser blandida dada la tendencia del ser humano a resistirse en aceptar criterios ajenos… cuando considera que van en contra de convicciones propias. La falta de diálogo constituye tanto personal como socialmente una seria traba para relaciones armónicas.

Tomando los discernimientos de Diógenes Laercio, el “diálogo” es un discurso compuesto de preguntas y respuestas, atendiendo a las características de los intervinientes y su exposición, sopesando siempre el estilo de ellos. A diferencia de lo que se cree, el diálogo no es una técnica pero verdadero arte; lo es puesto que en el dialogar participan tanto la ética como la estética. Elemento esencial del diálogo es captar al interlocutor tal como es y no como queremos que sea. Asimismo, estamos ante un proceso circular dentro del cual las partes giran con propósitos que pueden o no tener la intención de arribar a un fin concluyente. Lo determinante es el intercambio de nociones.

Para las teorías platónicas, el diálogo entraña superación del dogmatismo, pues obliga al coloquio silencioso del alma consigo misma. Epicuro, por su lado, sostiene que vana es la palabra que no remedia dolencia alguna del hombre… así como ningún beneficio hay en la medicina que no expulsa enfermedades, tampoco lo hay en las sentencias hacia otros cuando manifiestan dolencias del ánima.

A los abogados, en particular a aquellos que litigan en cortes, nos transmiten una enseñanza fundamental: abstenerse de preguntar algo si estamos conscientes de que la respuesta no será de nuestro agrado o inconveniente a los fines perseguidos. En las relaciones interpersonales, plantear un interrogante a sabiendas que la réplica levantará polvareda es garantía de conflicto en el diálogo. Esto en modo alguno significa evitar el cuestionar, pero sí prepararnos para enfrentar a la oposición con argumentos válidos que lejos de encender pasiones generen diálogos productivos.