El Art. 158 de la Constitución

La Asamblea Nacional deberá tratar la reforma al Art. 158 de la Constitución. La propuesta solicita incluir el inciso siguiente: “Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”. Ahora bien, la discusión se ha concentrado en un solo tema: si las FF.AA. deben o no ayudar a la Policía Nacional. Sin embargo, considero que limitar la discusión a este asunto, desvía la atención de otro más importante: discutir cómo debe darse la complementariedad de las FF.AA. a la Policía en su combate al crimen organizado. Para ello, los legisladores podrían tomar en cuenta los criterios que la Corte Constitucional ha dado sobre el tema. Uno de ellos dice que la actuación de las FF.AA. debe estar encaminada al respeto y garantía de los derechos, ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada (Dictamen 4-22-RC/22, párr. 40). Tales son las características que podrían debatirse y plasmarse en la reforma. Es decir, no solo establecer que la actuación de las FF.AA. sea extraordinaria, complementaria y regulada, sino también que deba ser fiscalizada. Ojalá el debate en la Asamblea no se agote en discutir únicamente si las FF.AA. deben o no coadyuvar a la labor de la Policía en el combate al crimen organizado. Esperemos que los legisladores consideren lo que ha dicho la Corte. Más aún si de aprobarse la reforma y antes que se convoque a referéndum, la CC realizará un segundo control (Dictamen 7-22-RC/22, párr. 28). Adecuar la reforma a los criterios de la CC permitirá pasar ese filtro. Por otro lado, conocer cómo actuarán las FF.AA. y saber que serán fiscalizadas, podría contribuir a incrementar la confianza ciudadana en el cambio que se quiere lograr. Nuestro país merece un debate técnico y serio del Art. 158, es lo responsable.