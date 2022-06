El amor sexual (I)

Uno de los retos filosófico y vivencial relacionado con el “amor” es demarcar la delgada frontera entre éste como sentimiento y el apetito carnal. No pretendemos incurrir en discusiones éticas sino de estricto rigor académico sobre el sensible tema.

En las culturas occidentales, influenciadas por el cristianismo en intención de “espiritualizar” al amor erótico con argumentos mojigatos, por decir lo menos, la materia se torna controversial desde el momento en que la iglesia desconoce al sexo como elemento esencial de la naturaleza humana.

El sexual es una categoría de amor. Partiendo de esta realidad innegable, el filósofo alemán M. Scheler sostiene que el amor sexual no es individualizador. Puede ser confirmado con el solo observar que el hombre, de hecho, bien puede “amar” a más de un congénere, sin que ello implique romper cadenas afectivas. Para el autor, el “eros” es el “amor vital”.

La “decisión” del individuo de limitar su actividad sexual para con su pareja sentimental es una que compete a su fuero interno, bajo miramientos de riguroso orden personal que pueden o no tener sustentos morales, pero en los cuales está presente nada más allá de un compromiso personal, si se quiere metafísico. Filosóficamente, la sexual es una de las tres pulsiones de la persona junto con el poder y la nutrición, a la que el alemán le otorga primacía, siendo que la califica como “punto de ignición”, pues del eros nacen las otras.

Para la burguesía tradicional, representada ya no por el cristianismo sino por la Iglesia Católica como institución, no puede darse “eros” sin “afectos” que en su proyección religiosa es sinónimo de amor espiritual. Así ha convertido a sus seguidores en rebaños resistentes a pensar. Los ha convencido que la libido es manifestación del alma que no del instinto sexual cual en verdad lo es. Ha ido inclusive más lejos al fusionar en uno los dos amores que nos ocupan, contradiciendo sus propios “principios” que otorgan al ánima un valor superior al cuerpo.

Complementaremos el análisis en una próxima columna.