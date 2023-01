Ejecutar lo juzgado

En el caso No. 1219-22-EP/22 relacionado a la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional (CC) ordenó varias medidas de reparación. La cuarta indica que, recibida la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, el CPCYCS debía, de manera célere, seleccionar y designar al vocal principal del CJ. Si se considera que esta medida de reparación no ha sido cumplida: ¿qué puede hacer la CC? como en cualquier otro caso en el que haya intervenido, puede activar la fase de seguimiento. Lo hace con el objetivo de expedir todos los autos que conduzcan a la ejecución de lo decidido. En dicha fase, la CC puede requerir información a las partes procesales, a terceros interesados, a las autoridades públicas e incluso a particulares que estén relacionados con la ejecución de la decisión. Además, la Corte puede convocar a audiencia, ordenar peritajes, solicitar la intervención de la fuerza pública, y otros. Con la información que le proporcionen las acciones mencionadas, el pleno puede modificar las medidas de reparación que originalmente dispuso y reemplazarlas. Si el incumplimiento continúa, el pleno puede disponer la aplicación de sanciones a la autoridad pública e inclusive optar por su destitución. Ahora bien, dejando este caso a un lado, es necesario mencionar lo que la práctica demuestra: en materia constitucional el cumplimiento oportuno de los fallos es la excepción y no la regla. Por ejemplo, existen decisiones en las que un juez ordena la entrega de medicamentos en 48 horas y esto bien puede cumplirse en el momento que la institución obligada lo considere. A veces transcurren meses o años. Entonces, la Corte tiene herramientas para hacer cumplir lo decidido pero su poder no es ilimitado. El pleno podrá ordenar lo que en derecho corresponda y exigir el cumplimiento de lo decidido, pero hace falta la voluntad de las instituciones obligadas de cumplir con lo ordenado. Sin esto último, no existirá jamás la ejecución integral del fallo.