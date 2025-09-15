La permanente incertidumbre, el cambio acelerado de todas las estructuras sociales y las relaciones cada vez más complejas son características de la sociedad gaseosa en la que vivimos. Por ejemplo, las redes sociales pueden llegar a manipular la opinión pública en cuestión de horas; o, fruto de la innovación tecnológica nuevas profesiones surgen y desaparecen a un ritmo vertiginoso.

En este contexto, la educación y la investigación son herramientas clave que tradicionalmente han servido para afrontar los desafíos de cada sociedad, pero hoy requieren adaptarse a escenarios mucho más inestables y cambiantes. Por ello, existe una urgente necesidad de repensar la forma en la que aprendemos y generamos conocimiento. Los viejos patrones educativos ya no responden a la actual realidad de diversidad y multiplicidad de formas de modalidades educativas: presenciales, virtuales e híbridas; de metodologías de aprendizaje: aula invertida, método de caso, aprendizaje basado en problemas o en proyectos, entre otros; de formas de evaluación: colaborativa, autoevaluada, evaluación de pares, etc.; e incluso, de visiones morales, sociales o culturales.

En este sentido, es fundamental incorporar a la reflexión el concepto de “modernidad gaseosa”, propuesto por educador y escritor español Alberto Royo, quien lo desarrolla en contraste con la ya conocida “modernidad líquida” de Zygmunt Bauman. Mientras Bauman caracteriza la modernidad líquida por su fluidez e inestabilidad, como se observa en los cambios constantes de los mercados laborales o las migraciones masivas en el mundo, Alberto Royo llevó esta metáfora más allá en su libro La sociedad gaseosa, argumentando que la sociedad no solo es fluida, sino que ha perdido su solidez por completo, volviéndose imperceptible, volátil y carente de sustancia. Según Royo, los fenómenos sociales, culturales y educativos se evaporan con rapidez, impulsados por la inmediatez, el consumismo y una superficialidad que desprecia el conocimiento profundo y las humanidades.

Un ejemplo práctico de esta volatilización son las redes sociales, que debido a la hiperconectividad, han convertido la afectividad en una mercancía y en herramientas de dominación, y en las que se evidencia el auge y caída de movimientos sociales o tendencias culturales que pueden ser globales durante semanas y desaparecer casi sin dejar rastro.

La importancia de esta distinción radica en que, si la modernidad líquida nos obligaba a adaptarnos a un entorno cambiante, la modernidad gaseosa nos enfrenta a desafíos aún mayores de incertidumbre y desmaterialización, tanto en las relaciones humanas como en la transmisión del conocimiento. Por ejemplo, la educación a distancia y el aprendizaje autodidacta a través de plataformas digitales han desmaterializado el aula tradicional, exigiendo a docentes y estudiantes desarrollar competencias digitales, autogestión y pensamiento crítico. Así, comprender y educar para la complejidad requiere, además de una mirada transdisciplinaria, la capacidad de navegar en escenarios donde las referencias y certezas se disuelven, como ocurre con la proliferación de información y la dificultad de distinguir fuentes fiables en internet, lo cual exige nuevas competencias para afrontar la volatilidad del mundo contemporáneo.

En este contexto de transformación y complejidad, las ideas de la Dra. Josefa García, en su libro “NUEVOS DESAFÍOS EN INVESTIGACIÓN”, abren rutas para modelar el presente de la educación. Así, por ejemplo, cuando García destaca que “la ciencia moderna ha evolucionado de un enfoque reduccionista a uno que reconoce la complejidad de la realidad, donde certezas e incertidumbres, orden y caos coexisten”, podemos observarlo en la investigación interdisciplinaria sobre el cambio climático, aquí se combinan saberes de biología, economía, sociología y tecnología para entender y abordar un problema que no puede ser resuelto desde una sola disciplina.

Inspirándose en la noción de complejidad de Morin, García concibe el conocimiento como un proceso recursivo y hologramático, donde “las partes reflejan al todo y viceversa”. Esta visión demanda superar la transmisión vertical de saberes y promover “aulas dialógicas, aprendizaje interdisciplinario y metodologías activas donde la diversidad y el conflicto de ideas se transforman en fuentes de creatividad e innovación”. Un ejemplo de ello son los proyectos colaborativos en los que alumnos de distintas carreras trabajan juntos para resolver retos reales, como el diseño de soluciones sostenibles para ciudades inteligentes.

En el ámbito profesional, García invita a tomar “decisiones críticas y flexibles, capaces de abordar problemas sociales, jurídicos o tecnológicos complejos, fomentando competencias de negociación, mediación y construcción de consensos”. Un ejemplo concreto podría ser la gestión de conflictos en equipos multiculturales dentro de empresas internacionales, donde es necesario negociar y consensuar en contextos de alta incertidumbre y diversidad cultural.

La relevancia de una conciencia planetaria y la comprensión del tiempo no lineal refuerzan la necesidad de formar profesionales con “ética global y pensamiento crítico”, preparados para cuestionar patrones y abrirse a la innovación mediante el análisis del imprinting cultural. Así, por ejemplo, un arquitecto que diseña viviendas sostenibles en diferentes países debe adaptar sus propuestas a las tradiciones, materiales y necesidades locales, integrando la ética global en su trabajo.

La Dra. Josefa García subraya la importancia de “futurizar los cambios de un presente por venir en el que se avizoran escenarios complejos transversalizados por innovaciones disruptivas en todos los órdenes del humano mundo”. Esta perspectiva implica “pensar estratégicamente desde futuros probables o posibles, observando indicadores de futuro que nos lleven a la comprensión de lo por venir”. Por ejemplo, los sistemas educativos que hoy incluyen programación y robótica en la educación primaria están anticipando los requerimientos de los empleos del futuro y preparando a los estudiantes para escenarios aún desconocidos.

La humanidad enfrenta transformaciones profundas que entrelazan dimensiones sociales, culturales, tecnológicas y educativas, y los sistemas vivos incluida la sociedad y la educación, demuestran una capacidad de regeneración que combina conservación e innovación. Un ejemplo de esto es la rápida adaptación de las universidades al contexto de la pandemia, integrando recursos digitales sin abandonar por completo la presencialidad, sino combinando ambos modelos para enriquecer la experiencia de aprendizaje.

La planificación educativa ya no puede limitarse a una lógica correctiva; exige anticipar escenarios y desafiar la hegemonía del lucro y la reducción del conocimiento a simples cálculos. García propone avanzar hacia “una política civilizatoria basada en solidaridad, ética y respeto por la naturaleza”, lo que podemos ver reflejado en la introducción de asignaturas de educación ambiental y ciudadanía global en los currículos escolares. Estos contenidos invitan a los estudiantes a pensar más allá de su contexto inmediato y a asumir responsabilidades frente a los retos planetarios.

La Dra. Josefa Garcíaen su trabajo para posgrado, “COMPRENDER Y ENSEÑAR LA HUMANA CONDICIÓN EN EL LABERINTO DE LA EDUCACIÓN/INVESTIGACIÓN EN CONTEXTOS DE CRECIENTE COMPLEJIDAD”, sostiene que “la educación y la investigación deben entenderse a través del prisma del pensamiento complejo, situando la humana condición como eje central para comprender y transformar la realidad”. Por ello, los procesos educativos deben ser “transdisciplinarios, dialógicos y prospectivos, integrando teoría, práctica, experiencias y narrativas de vida que permitan generar conocimiento significativo y contextualizado”. Un ejemplo práctico sería la integración de testimonios de comunidades locales en proyectos de investigación universitaria, donde los estudiantes aprenden a valorar otros saberes y a contextualizar sus propuestas.

La metáfora del “ciudadano planetario” y las perspectivas humanistas, post humanistas y transhumanistas refuerzan la importancia de cultivar “ética, conciencia global y creatividad frente a los desafíos de un mundo cada vez más interconectado y complejo”. Por ejemplo, los programas de intercambio internacional y las experiencias de voluntariado en distintos países ayudan a los estudiantes a desarrollar una visión global y empática, fundamental para afrontar problemas como la crisis climática o las desigualdades sociales. El desaprendizaje y la confrontación de las cegueras del conocimiento se revelan como prácticas esenciales para abrir espacios de reflexión crítica y producir “nuevas cartografías conceptuales capaces de articular diversidad, incertidumbre y transformación”. Esto se concreta en ejercicios de análisis crítico donde los alumnos examinan y cuestionan sus propios prejuicios y supuestos, fomentando así el pensamiento independiente y creativo.

Tal como señala la UNESCO, “La educación para el siglo XXI representa una coyuntura histórica pues trae diversos desafíos y nuevas oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo humano”. En este marco, la educación contemporánea se ve retada a reorganizarse como “una ecología dinámica que responda a la complejidad de la humana condición y a la incertidumbre del mundo actual”. Un ejemplo de ello es el auge de las escuelas que diseñan sus espacios como laboratorios de innovación, donde los estudiantes pueden experimentar, equivocarse y aprender en entornos flexibles y colaborativos. García enfatiza la importancia de un “caminar espiralado y recursivo que articule teoría, práctica y experiencia”, superando fronteras disciplinares y promoviendo perspectivas inter y transdisciplinarias. Así, los talleres donde alumnos de ciencias, humanidades y artes trabajan juntos en proyectos de impacto social permiten desarrollar una visión holística y soluciones creativas.

La enseñanza trasciende la transmisión de conocimientos para orientar la comprensión humana, la cooperación intelectual y la solidaridad, fomentando la creación de “tejidos intersubjetivos que articulen investigación, docencia y extensión con conciencia social y planetaria”. Por ejemplo, las redes de aprendizaje – servicio en las que estudiantes y profesores colaboran con ONGs o comunidades vulnerables, integrando la acción social al proceso educativo. Tal como se expresó en el seminario “DESAFÍOS TRANSDISCIPLINARIOS EN LA EDUCACIÓN Y EL EXTENSIÓN AGROPECUARIA DEL SIGLO XXI”, urge “desaprender lo aprendido, confrontar cegueras paradigmáticas y construir espacios auto eco organizativos que integren diversidad, incertidumbre y transformación”. Un caso práctico serían los laboratorios ciudadanos, donde personas de diferentes perfiles trabajan juntas para resolver retos urbanos y sociales.

La educación y la investigación emergen como procesos vivos y auto organizativos, capaces de integrar múltiples perspectivas y formar sujetos resilientes, éticos e innovadores. Como señala la Dra. García, “la enseñanza por venir debe ser planetaria, innovadora y crítica, integrando tecnologías emergentes sin perder de vista la centralidad de la condición humana”. Ejemplo de ello es la utilización de Inteligencia Artificial (IA) y Realidad Aumentada (RA) en las aulas para personalizar el aprendizaje, combinando tecnología y valores humanos. El reto está en desaprender lo aprendido, abrirse a la diversidad y construir nuevos marcos conceptuales que nos permitan anticipar y transformar la realidad.

La complejidad es el horizonte inevitable de nuestra época. Por lo que docentes e investigadores, estudiantes y responsables políticos debemos trabajar en el desarrollo de pensamiento complejo como guía para la acción educativa y social. Como ejemplo concreto, la creación de comunidades de práctica donde diferentes actores sociales comparten experiencias y conocimientos para afrontar retos comunes, como la transición ecológica o la gestión de la diversidad cultural.

Es hora de construir aulas, laboratorios y comunidades abiertas a la diversidad, la creatividad y la ética global, capaces de afrontar los desafíos de la modernidad gaseosa con visión crítica y esperanza transformadora. El futuro de la educación y la investigación depende de nuestra capacidad para navegar la incertidumbre, reinventar los saberes y crear juntos nuevos caminos de sentido y conocimiento.