La vergonzosa crisis moral y ética que atraviesa el mundo, de la que debemos admitir el caso ecuatoriano es emblemático, nos lleva a escudriñar en sus causas y efectos. Citemos a J. F. Herbart pedagogo alemán (1776 – 1841) que sobrevino a I. Kant en su cátedra de la Universidad de Königsberg: “la inmoralidad, voluntaria o expresa, denota falta de disciplina – e instrucción – hasta el punto que los estúpidos no pueden ser virtuosos”.

Es imperativo que todo sistema educativo tenga como finalidad a la moralidad. J. Ortega y Gasset en Pedagogía General Derivada del Fin de la Educación, afirma que la enseñanza es ciencia en cuanto convoca a dos saberes filosóficos: la ética que determina la meta de la educación, y la psicología que regula sus medios. Si bien es cierto que la formación “comienza en casa”, y que por lo tanto de padres carentes de valores difícilmente resultan hijos cultos en ellos, la educación formal puede en algo menguar los malos ejemplos.

El par armónico que conforma la educación y la ética habilita al mundo la cimentación de una sociedad, que asiente al hombre en su realización como individuo llamado a actuar responsablemente frente a sus afines. La premisa de cualquier formación se resume en el hecho categórico de que la humanidad honesta nos condiciona a “ser-con-otro”, “ser-por-otro” y “ser-para-otro”.



Pregonar a la educación como fórmula de éxito material, según la propensión de la sociedad mercantilista en que vivimos, es un craso error que debe ser impugnado. El desliz se traduce en comportamientos deshumanizantes, que dejan traslucir los más bajos instintos tanto de los precursores como de aquellos a los cuales el mensaje va dirigido. Es tiempo ya que la sociedad vuelva su mirada a una educación en que triunfe la consolidación de la cultura y los principios que dan verdadera valía al hombre, y permitan su realización como humano y no como objeto de globalización económica.



La educación es un proceso… un proceso humanístico. Sus plasmes los encontramos en la “paideia griega”, uno de cuyos mayores exponentes fue Isócrates. El principio regente de ésta era – y como elemento rector lo sigue siendo – formar al hombre en la semilla del civismo, así como de la moral en tanto manifestación de bondad, orgullo e hidalguía… y viceversa. Tal formación debe vigorizar el respeto a las libertades, asentar la dignidad en el ser humano a través de la honestidad y honorabilidad, y suscitar la solidaridad y tolerancia.



Nada más alejado de una “buena educación” que el mensaje de “actuemos bien para lograr un beneficio”. No. Actuemos bien porque así lo exige nuestra condición de personas. El rédito no puede ser el norte de nuestra conducta, ni los medios deben estar sometidos al resultado. Ecuador requiere de una educación sólida en valores, sin la cual nuestros niños y jóvenes crecerán mirando impávidos a un país saqueado por corruptos – igual – que por almas impúdicas para quienes lo importante es hacer dinero como colofón de vida.