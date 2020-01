La ‘viveza criolla’ afecta al sistema de transporte

Si cada lector se detiene a observar lo que sucede en casi todas las paradas de transporte municipal lo corroboraría.

Por las puertas abiertas del andén saltan y cruzan la calle a velocidad decenas de pasajeros que segundos antes han descendido de los sistemas Trole o Ecovía, según el caso.



Muchos son jóvenes, pero hay mujeres mayores y adultos con niños. Esos saltos, de más de un metro de altura hasta llegar a la calzada por la que circulan los inmensos automotores de transporte municipal, no solo constituyen una audacia sino una tremenda irresponsabilidad.



Los brincos pueden causar lesiones óseas, y los troles y los ecobuses se desplazan velozmente. Muchos de los intrépidos usuarios hacen equilibrio en el bordillo que separa el carril de circulación exclusiva del automotor de transporte público, con la vía por donde pasan autos. Apenas hay espacio y los cuerpos se bambolean con la fuerza del paso de los automotores. Todo un riesgo.



Además de este absurdo, por ahorrar tiempo y no comprometerse con la convivencia armónica y respeto a los otros usuarios, hay cosas peores.

Muchos pasajeros burlan el pago. Suben al andén haciendo acrobacias. Evaden el pago del pasaje. Otros pagan USD 0,25 pero pasan junto a otro pasajero. Se ha detectado que hay usuarios que dejan el recibo de pago en la cabina y algunos trabajadores del sistema recaudatorio se benefician de esos dineros. Este es un asunto que debemos cambiar.



La estafa a la ciudad, según dijo en una entrevista el Alcalde, era de USD 20 000 cada día. Es decir unos USD 7 millones al año. Mucho dinero público para un servicio de suyo subsidiado y algo que hay que corregir cuando entre en vigor un sistema integrado de transporte.



La ‘viveza criolla’ no es motivo de celebración. La ley del más vivo no cabe, tampoco la falta de educación, la falta de costumbres antes bien vistas -como ceder el asiento a los ancianos y a las damas- y los delitos que se cometen en especial en horas de congestión. Se impone un cambio de fondo que no solo involucra a las autoridades sino a los ciudadanos.