LA VISA SCHENGEN: EL RESULTADO DE UNA RETÓRICA VACÍA

Ecuador anunció que el proceso para la exención de la visa Schengen, continúa. Sin duda va a ser un largo proceso ante el complejo sistema europeo. En estos días hubo dos pronunciamientos diferentes, de dos estamentos de la Unión Europa. Por una parte, la Comisión de Asuntos Internos de Europa consideró que Ecuador aún no estaba preparado para que sus ciudadanos puedan ir al Viejo Continente sin necesidad de visa. Sin embargo, la Comisión Legislativa en Asuntos de Interior y Justicia aceptó que el tema sea discutido en el Parlamento Europeo. Uno de los elementos de la interrupción del trámite fue, en cambio, la investigación de varios eurodiputados en casos de corrupción vinculados con Catar.

Muchos ecuatorianos anhelan que se levanten las visas Schengen, que implica un trámite engorroso en las sedes diplomáticas. Y en el país y en la misma Europa se destacó el trabajo de la Cancillería ecuatoriana que permitió que se acelerara este proceso. Y sí, es un mérito del Gobierno cuando este año, las preocupaciones del Legislativo y el Ejecutivo de la Unión Europea están volcadas a una crisis geopolítica enorme tras la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, que impacta la economía, como el aumento del precio de gas, fuente energética indispensable para el invierno que se viene.

Sin embargo, hay sectores políticos que buscan sacar provecho de todo y muestran su poca preocupación por el bienestar colectivo. Desde algún sector del correísmo, culpó al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Pero lo que no se dice es que bien pudo haber tenido este país la libre entrada como turistas a Europa si el Gobierno correísta no se embarcaba en la ingenua tarea de proclamarse soberanista y negarse a un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en conjunto con Perú y Colombia. Lo paradójico es que pocos años después, se firmó un Acuerdo Comercial, nombre que es un eufemismo para lo que verdaderamente es: un Tratado de Libre Comercio. La diferencia es que colombianos y peruanos pueden ingresar sin problema a Europa, cuando en Ecuador hay que esperar. Y, para colmo, culpar a quien no es culpable.