Urge estudiar los riesgos en Coca-Codo Sinclair

No hay tiempo que perder. El país debe poner mucha atención a la zona donde está el costoso proyecto.

Coca-Codo Sinclair supuso la inversión más grande de toda la vida nacional y ahora debe cuidarse.



El socavamiento y paulatina modificación del entorno de la cascada de San Rafael, y luego la ruptura de dos oleoductos y un poliducto, alarman.



Todos estos hechos suceden en una zona sísmica sobre la que ha habido advertencias desde hace tiempo.



Cuando el viejo proyecto hidroeléctrico de la central que aprovecha el recodo natural del río Coca se desempolvó, surgió el llamado de atención. Para el 2007, la entonces vigente Defensa Civil advirtió al presidente Rafael Correa que la zona tenía sus riesgos evidentes. No importó.



La proximidad del volcán Reventador, en constante erupción y con un terremoto en 1987, era un riesgo.



El afán de obras gigantes con réditos políticos, económicos y alianzas geo estratégicas pudo más.

Tampoco se hicieron nuevos estudios sobre los caudales de agua, que desde las primeras recomendaciones del desaparecido Inecel no se actualizaron jamás. La proyección cambió, se diseñó una hidroeléctrica sobreestimada con una capacidad para un caudal de agua que, como se ha visto, no es constante.

Los tropiezos en los primeros contactos llevaron a la constitución de una alianza con la ex presidenta argentina que Ecuador no cumplió y pagó un castigo, hasta que apareció la fórmula china, llave en mano.



Dinero en grandes proporciones y una tecnología que dejó que desear, tal como se mostró con las fisuras. Ahora la obra millonaria está hecha, y el país, sobreendeudado.



Los expertos de distintas áreas técnicas conexas se reúnen preocupados, buscan soluciones para salvar la central del potencial desastre.



En el reciente socavamiento, los ductos se destruyeron causando daño ambiental y costosa reparación.



El esfuerzo nacional debe salvar la gigante obra de infraestructura que tanto nos costó y nos cuesta. Los responsables de la imprevisión deberán ser señalados por la historia.