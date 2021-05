Transparencia en las cifras fiscales

El Presidente de la República y su equipo económico se han mostrado menos pesimistas sobre la compleja situación fiscal, aunque ya fueron informados de las necesidades de financiamiento para este año, que pasaron de USD 8 700 millones a 11 600 millones.

Esa cifra pudiera subir, ya que las nuevas autoridades han ofrecido un nuevo bono para las personas más pobres afectadas por la pandemia y la creación de un fondo para capitalizar nuevos emprendimientos.

El aumento de las necesidades de financiamiento pudiera parecer un tema de forma, pero evidencia problemas de fondo. Los USD 2 900 millones adicionales tienen que ver con la presentación de cifras fiscales al Fondo Monetario Internacional (FMI), que pidió incluir a los Certificados de Tesorería (Cetes) dentro de las necesidades de financiamiento, lo cual no ocurre en el Presupuesto.

Si bien las obligaciones con Cetes existían de todas formas, hoy deben transparentarse ante el FMI, lo cual es positivo porque permite dimensionar mejor las obligaciones fiscales y las medidas que deberán tomarse para corregir los desequilibrios

Pero la transparencia de las cifras fiscales es una tarea pendiente. El cambio de sistema informático en Finanzas no funcionó, hay retraso en la presentación de cifras del sector público financiero y no están claras las cifras de ingresos no tributarios, que suman USD 600 millones.

Además, el Gobierno anterior se comprometió con el FMI a bajar el saldo de Cetes a USD 1 300 millones, pero hasta abril pasado subió a 2 700 millones, según el Observatorio de la Política Fiscal.

Lo anterior puede explicar el retraso en el desembolso de USD 400 millones por parte del FMI, previsto para abril pasado. Si bien se cumplió con la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización, la claridad de las cifras fiscales aún es un problema, como también lo fue en el 2019.

Transparentar las obligaciones permitirá tener una programación fiscal creíble y permitirá avanzar en el nuevo acuerdo con el FMI y el resto de multilaterales, cuyo apoyo será crucial para este y los próximos años.