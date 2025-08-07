El presidente Daniel Noboa plantea un giro estructural en la forma en que el Estado se organiza territorialmente. Su propuesta de gestión busca desmontar el andamiaje burocrático que heredó del correísmo: centralizado, tecnocrático y vertical. Su nuevo modelo territorial busca reemplazarlo por una administración con rostro local, más próxima a las necesidades cotidianas de los ciudadanos.

El nuevo modelo implica eliminar o reducir las divisiones zonales y fortalecer las direcciones provinciales como eje de operación del Ejecutivo en territorio. Cada provincia tendrá un representante con capacidad de articular, coordinar y controlar las políticas públicas desde el terreno. Una promesa atractiva. Pero ¿es viable desmontar una estructura tan arraigada sin chocar con los intereses que la sostienen?

Para entender mejor valdría mirar dos ejemplos claves que hoy no dejan de generar controversia y evidencian las contradicciones del aparato estatal: los Ministerios de Salud y Educación. Ambos enfrentan constantes protestas- especialmente en áreas médicas y docentes- pero mantienen estructuras sobredimensionadas en niveles administrativos.

Solo el Ministerio de Salud Pública (MSP) cuenta, según la estructura orgánica publicada en su portal web, con dos viceministerios, seis subsecretarías, una secretaría, 29 direcciones nacionales, 14 direcciones, cuatro coordinaciones generales, nueve coordinaciones zonales.

A estas se suman direcciones distritales y gerencias. Por ejemplo, la Subsecretaría de Promoción, Salud Interculturalidad e Igualdad agrupa tres gerencias y seis direcciones nacionales. La Subsecretaría de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud cubre otras cinco direcciones y tres gerencias.

A junio de 2025, la planta central del MSP en Quito tenía cerca de 1 000 funcionarios, mientras que los equipos distritales sumaban más de 1 700. No todos son técnicos. Buena parte de estas posiciones son cargos que cambian con el ministro o la bandera política. Poco o nada, los ecuatorianos conocen de las evaluaciones de méritos, continuidad técnica o especialización territorial. Por esto, el traslado de la gestión al territorio supone un reto técnico y político considerable.

El Ministerio de Educación no se queda atrás. Su estructura incluye dos viceministerios, seis subsecretarías, 4 coordinaciones generales, 36 direcciones nacionales, 8 coordinaciones zonales. Además, de las direcciones distritales y divisiones administrativas. Ambas carteras de Estado cuentan con seis asesores de nivel 2 y 3, cada una, en su planta central.

Las zonales -herencia del modelo del Cootad– operan como estructuras intermedias que muchas veces duplican funciones sin aportar agilidad ni cercanía con las comunidades. Mientras tanto, la falta de profesores, personal sanitario y recursos en áreas rurales sigue siendo un reclamo permanente.

En ese sentido, el nuevo modelo territorial de Noboa es más que una reorganización administrativa: es un giro estructural que enfrenta un dilema de fondo: ¿Qué hacer con una burocracia que creció desproporcionadamente para sostener el control político antes que para garantizar servicios de calidad? Asegurar que esta nueva descentralización no se convierta en una redistribución del clientelismo a nivel provincial es el desafío del actual régimen.

La clave está en desburocratizar sin desmantelar la capacidad técnica, en trasladar funciones sin mover solo los escritorios, y en asegurar que la política pública llegue a las comunidades con el conocimiento del contexto, y no solo con presencia institucional.

Se espera transparencia en los nombramientos, evaluación permanente del desempeño y consolidación de equipos técnicos estables en cada territorio, más allá de los ciclos electorales. Pero, la descentralización real requiere más que voluntad: necesita formación, infraestructura, conectividad y presupuesto.

Este nuevo modelo territorial podría marcar el inicio de una transformación pendiente. Pero su éxito no depende solo del decreto, sino de la voluntad política de cortar con la inercia institucional que hizo del Estado un castillo de papel para muchos y una fortaleza inquebrantable de pocos.

Si se lo hace bien, se convertirá en el punto de inflexión hacia un Estado más cercano, eficiente y próximo a la ciudadanía. Si se hace mal, solo se trasladará el problema de un escritorio a otro.