Los temores en la salida del aislamiento

Las directrices del Gobierno para dejar el aislamiento causado por el covid-19 siguen en la etapa de explicación.

Ayer, en una reunión con el Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades y un grupo de alcaldes, se detallaron los parámetros que se seguirán para adoptar la ruta al distanciamiento social, con semáforos.



Los asistentes, a su vez, deben explicar el amplio contenido al resto de alcaldes. En la reunión, pidieron que se extienda el periodo de aislamiento hasta el 17 de mayo y que se sistematice información relevante para las acciones que deberán tomar cuando se empiece a aplicar en el país el sistema de semaforización.



La decisión de dar responsabilidades a cada municipio, manteniendo las competencias en salud y seguridad, significa una gran responsabilidad para el Gobierno, y también para las autoridades seccionales.



La realidad de la economía va ganando la calle. Un inusitado tráfico, vendedores ambulantes y comercios abiertos son la tónica. La economía paralizada, la producción endeble y los bolsillos ajustados son una realidad que no se puede ocultar.



Quito y Guayaquil no se sienten seguras y ya habían decidido estirar el aislamiento. Y mientras municipios medianos hacen su análisis, importantes ciudades como las capitales de la Sierra Centro siguen en rojo.



A ellas se suman los cantones de Imbabura, Pichincha, algunos de Cotopaxi, Tungurahua y ciudades como Loja o Machala, por ejemplo.

La errática entrega de cifras, la descoordinación que campeó durante varias semanas, explican los recelos, que se concretaron en pedidos durante la larga sesión de ayer.



Guayaquil teme un rebrote de fatales consecuencias. En Quito los especialistas estiman que la pandemia podría estar en etapa de expansión.



Estos recelos se explican por una frágil y poco articulada infraestructura del sistema de salud.

Por un lado, es necesario reforzar acciones y dar seguridades. Por otro, es indispensable administrar la realidad económica que no da para más, con inteligencia e información, para que el resultado no sea peor.