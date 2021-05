El tamaño del sector público en la transición

Transición es una palabra que debe ser interpretada de modo dinámico. No supone la foto de un momento sino que es un proceso que debe ser afrontado con visión de país.



Durante años hemos debatido aquí y en el mundo la visión de la sociedad desde una perspectiva de modelos aparentemente incompatibles. En el país se llegó a hablar de economía política y de política económica.



En un caso se trata de la economía y la iniciativa privada girando alrededor de un Estado no solo regulador sino protagonista. En el otro, de un Estado mínimo, ocupado de salud y educación para quienes carecen de recursos, y de seguridad integral.



En esa lógica, y sin espacio para una tercera posición, los debates han llegado a extremos de radicalidad y apasionamiento poco saludables.



Este Diario enfocó el problema del ajuste fiscal y mira con interés los desafíos del nuevo Gobierno en tiempos de alto endeudamiento, donde la riqueza -por la vía de más producción privada, pequeña o grande, y más empleo- se pueda lograr.



El Gobierno saliente redujo de 130 a 101 las entidades públicas. Durante la década de la Revolución Ciudadana el Estado se había inflado en grado excesivo. Con altos precios del petróleo, el presupuesto que empezó en el 2006 en cerca de USD 7 000 millones llegó a plantearse a USD 36 000 millones, diez años más tarde.



Así vino la generación de mandos medios con nuevos ministerios y tecnócratas que en el sector privado o en la academia, de donde venían, tenían pocas opciones de alcanzar interesantes niveles de remuneración. Era tiempo de las vacas gordas.



Llegado al buen propósito de achicar el tamaño del Estado y su peso en la economía, el Gobierno saliente se quedó corto. Sin pensar en los indispensables empleos de maestros, médicos, policías y militares, reducir el papel del sector público no se logra de la noche a la mañana.



Tener un Estado suficiente, ni hiperinflado ni atrofiado, y una economía que promueva al emprendedor y no dependa del ingreso fiscal es el reto del presidente Guillermo Lasso. Veamos si la política real se lo permite.