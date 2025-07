En momentos de profunda preocupación por el avance del crimen organizado, el país no puede permitirse divisiones entre las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia. Los recientes desencuentros públicos entre entidades responsables de la seguridad interna y de la administración de justicia, a propósito de la liberación de personas detenidas en un operativo contra el crimen organizado, evidencian la necesidad urgente de fortalecer la coordinación interinstitucional y preservar el respeto entre funciones.

El caso que desató este cruce de declaraciones ocurrió tras dos audiencias judiciales en las que se procesó a varios ciudadanos presuntamente vinculados a una estructura criminal. En una audiencia, se dictaron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, y en otra, se dispuso la liberación de varios detenidos.

Cuando la seguridad y la justicia trabajan en conjunto, el país gana. Pero cuando se enfrentan, el crimen organizado encuentra espacios para avanzar.

La entidad encargada de la seguridad señaló que existían pruebas suficientes para justificar medidas más severas, mientras que la institución responsable de ejercer la acción penal aclaró que actuó conforme a derecho, con base en la información disponible y respetando las garantías del debido proceso.

Desde una perspectiva institucional, ambos actores tienen razones que merecen ser atendidas. Por un lado, la urgencia de combatir estructuras delictivas que ponen en riesgo la vida de ciudadanos y servidores públicos. Por otro, la obligación de actuar dentro del marco constitucional, sustentando cada acusación en evidencias suficientes y respetando la presunción de inocencia. Esta tensión entre eficacia y legalidad es real y compleja, y no puede resolverse mediante recriminaciones cruzadas.

La solución no está en el señalamiento público, sino en el fortalecimiento de canales de diálogo, en el intercambio oportuno y completo de información, y en el respeto a los roles que cada función del Estado debe cumplir. Cuando la seguridad y la justicia trabajan en conjunto, el país gana. Pero cuando se enfrentan, el crimen organizado encuentra espacios para avanzar.

Es fundamental que las decisiones judiciales cuenten con el sustento técnico y probatorio adecuado. También lo es que las instituciones de seguridad documenten con claridad sus procedimientos, y que el sistema de justicia tenga la capacidad de actuar con celeridad, sin presiones indebidas ni improvisaciones. A la ciudadanía no le interesa quién tiene la razón en una disputa institucional, sino que haya resultados.

Este momento exige mesura. El país necesita instituciones que se respalden entre sí sin abdicar de sus competencias. Que se exijan, sí, pero con rigor técnico. Que se fiscalicen mutuamente, pero desde el bien común.

La justicia no puede convertirse en escenario de pugnas internas cuando afuera se libra una batalla decisiva contra el crimen. Más que nunca, se necesita coordinación, confianza y un compromiso firme con el Estado de derecho. Porque sin eso, no hay justicia posible. Y sin justicia, no hay seguridad duradera.