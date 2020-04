Señales esperanzadoras en el Guayas

El rigor de la pandemia ha asolado a la provincia del Guayas, y con especial fuerza a la ciudad de Guayaquil.

Allí, los contagios numerosos, la expansión del coronavirus y la consecuencia fatal en víctimas mortales lastimaron al Ecuador entero.



La pandemia desnudó las carencias de la salud pública ecuatoriana, como ocurrió en otros países.

Aquí, en la época ya pasada de la abundancia petrolera y el dispendio, se hicieron edificios y se elaboraron espectaculares piezas de propaganda. El covid-19 mostró la realidad. Hospitales sin equipos y médicos despedidos en la década perdida.



En Guayas, en la última semana de marzo y hasta los primeros 15 días de abril se evidenció la magnitud de la crisis sanitaria, que desbordó los sistemas públicos, incluidos los servicios mortuorios, los camposantos y el registro de las defunciones.



El Gobierno tuvo que activar una Fuerza de Tarea para el proceso de levantamiento de cuerpos, que las familias sacaban a las calles y veredas frente a la impotencia de no saber qué hacer. Las secuelas no han terminado todavía para los familiares.



El diagnóstico prudente del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, señala que Guayas estaría próxima al pico y que se arriba a una meseta. El secretario de Estado dice que bajan las presiones sobre hospitales, salas de emergencia y llamadas de auxilio.



El 1 de abril la cifra de contagios sumaba 7 153. Hasta ayer, esa cifra registraba 7 391 personas. Resta por conocer el resultado de las pruebas, cuyo número va incrementándose. También la cifra de muertes diarias muestra tendencia a la baja.



Pero esta noticia esperanzadora, luego de los peores momentos de la emergencia sanitaria, no debe, ni mucho menos, prestarse para relajar los cuidados y precauciones.



No solo es cuestión de vigilancia sino de actitud personal y control comunitario. Si en Guayas hay buenas noticias los datos de otras provincias alertan, al punto que el Gobierno ha cambiado las reglas sobre los salvoconductos para evitar abusos.



Cambiar el estado de cosas solo será posible si todos cooperamos.