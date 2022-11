Gracias Tri, un resultado no define su rendimiento

El lunes pasado, el DT de Ecuador, Gustavo Alfaro, dijo: “No me gusta el discurso según el cual si nos clasificamos (a octavos de final) somos bárbaros y si no todo lo que hicimos es malo. El resultado no determina tanto”. Luego de la derrota ante Senegal, la frase tomó más vigencia.

Y así es. La afición ecuatoriana también debe mostrar su evolución, al igual que lo han hecho estos jóvenes jugadores que integran el combinado ecuatoriano. No son más ni menos por haber quedado eliminados de la Copa del Mundo 2022.

El rendimiento, la calidad técnica, la jerarquía, el amor por el país... que mostraron al mundo -en esta fase de grupos- deben ser valorados y recordados. No hay que olvidar que La Tri es la tercera selección más joven del Mundial de Catar, solo la superan Ghana y Estados Unidos. Y por lo mostrado en este torneo y en las eliminatorias sudamericanas, el futuro es prometedor.

Tampoco se puede olvidar lo valioso que es el técnico Alfaro, quien tomó un equipo renovado y lo formó no solo en lo futbolístico sino también en lo emocional, para que crean en sí mismos. Así, son los líderes actuales: junto a los suyos hasta el final. “Mi equipo puede perder en la cancha, pero es invencible fuera del campo”, declaró antes de jugar contra el local, el 20 de este mes.

También dijo que sus jugadores tienen la virtud de no victimizarse y aceptar las cosas como se han presentado a lo largo de su camino hasta el Mundial, y... “en adelante no cambiará”.

Ahora, nos toca tener la misma madurez a nosotros. Las nuevas generaciones no sintieron las frustraciones del pasado y, en algunas ocasiones, hasta humillaciones futbolísticas. Ecuador suma cinco victorias en sus participaciones en Mundiales, dos empates y 14 goles a favor y 13 en contra. Algo que era una utopía hasta el siglo XX. El mundo ya nos miraba diferente; ahora esa imagen se consolidó gracias a estos seleccionados.

Nos quedan grandes figuras como Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento..., que serán los líderes de las próximas eliminatorias. Gracias, seleccionados profesor Alfaro y Énner Valencia, quien tapó la boca a más de uno.