El Seguro Social no necesita reformas parche

No cabe hablar de una reforma al cálculo de pensiones jubilares que impactará, principalmente, a los actuales afiliados pasando por alto un análisis profundo y técnico de las causas que llevaron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a afrontar la crisis financiera que vive hoy. Más que correctivos, es evidente que la entidad demanda una reforma estructural.

Más allá de la búsqueda de consensos con diversos actores sociales hay que resolver al menos cuatro problemas de fondo. El primero y que no puede seguirse posponiendo, como ha ocurrido en gobiernos anteriores, es que el Estado se ponga al día en el pago de aportes. Para que se pueda cumplir con la cancelación de pensiones, el IESS requiere USD 2 807 millones. Sin embargo, nuevamente para este año el Ministerio de Finanzas fijó un monto menor de USD 1 435 millones. Con esto no se está cumpliendo con lo que la ley ordena de cancelar el 40% del fondo de pensiones.

Hasta ahora el IESS ha recurrido a los ahorros de los afiliados para pagar sus obligaciones, tapando la responsabilidad que tiene el Estado. Esta práctica si bien es insostenible tampoco puede ser resuelta bajando las pensiones de los futuros jubilados sin que antes se cobren las deudas y se respalden los cambios con estudios actuariales actualizados. Según el Instituto, la deuda total que se arrastra supera los USD 8 000 millones, sin que hasta ahora se llegue a un acuerdo de pagos.

Este no es el único problema por resolver, el segundo es que el sistema de seguridad social demanda que al menos ocho afiliados sostengan a un jubilado, esto no se cumple por una serie de factores que ameritan un análisis y, aún más tras la pandemia. El tercer gran problema es que el IESS no ha demostrado ser eficiente, lo que ha conllevado a ahondar la crisis. Finalmente está la necesidad de una auditoría integral que vaya más allá de la denuncia de actos de corrupción, sino que se concrete en la recuperación de recursos y mayor transparencia.

El IESS no necesita reformas parches sino de largo plazo, coherentes con las necesidades de sus beneficiarios.