En seguridad, al toro por los cuernos

Dentro de las principales preocupaciones del Ecuador de hoy, luego de la situación económica y la falta de trabajo estable, el tema de la delincuencia late, está presente, lastima.



Aún no se cierran las heridas del doloroso asesinato de Diana en Ibarra y de la reacción primara y violenta de los intentos de linchamiento y xenofobia. Las secuelas del abuso sexual a Martha, a cargo de sus ‘amigos’ todavía están vivas y los aspectos de la investigación no se aclaran.



La deriva de la violencia apuntó el viernes en contra de Fernando Casanova, marido de una legisladora. Su muerte mereció la solidaridad nacional pero sabemos que no alcanza para reparar a los deudos, en especial a su familia. El país está perplejo.



Otra vez, en una zona muy concurrida del norte de Quito, a las afueras de una sucursal bancaria, cuchilladas y disparos pusieron los pelos de punta a los vecinos y transeúntes, que hace poco también fueron testigos de un asalto a la luz del día.



La primera presunción -y habría que esperar las indagaciones policiales y judiciales- es que se trataba de un intento de robo con la modalidad de sacapintas.



Si fuera así, ¿con cuánta información pueden contar los delincuentes sobre las operaciones y montos de una transacción de esta naturaleza? ¿Hasta qué punto es imprudente portar dinero en la situación de inseguridad e indefensión que vivimos, sin solicitar ayuda de la Policía?



Desde luego, querer buscar culpables en las propias víctimas suele ser un refugio recurrente. Lo cierto es que vivimos un estado de crispación y las autoridades y encargados del orden tampoco se sienten en pleno uso de sus atribuciones para cuidar la seguridad y la vida de las personas.



El uso progresivo de la fuerza y las causas que afrontan los policías por supuesto abuso, como se planteó ayer en esta columna, abren un intenso debate sobre el reentrenamiento y el equipamiento de los policías.



Se espera una certera respuesta oficial, más allá de las condolencias. Sin seguridad, la calidad de vida se reduce. Y la inversión y el turismo, con toda razón, se espantan.